Νέες εικόνες από τις διακοπές του Τζάστιν Μπίμπερ στην Ελλάδα: Το βίντεο από το σκάφος με τη σύζυγό του Χέιλι να κρατά λούτρινα παιχνίδια
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Τζάστιν Μπίμπερ Χέιλι Μπίμπερ Ελλάδα

Νέες εικόνες από τις διακοπές του Τζάστιν Μπίμπερ στην Ελλάδα: Το βίντεο από το σκάφος με τη σύζυγό του Χέιλι να κρατά λούτρινα παιχνίδια

Το ζευγάρι βρέθηκε στις Σπέτσες, έκανε βόλτα στο νησί και απόλαυσε ένα γεύμα δίπλα στη θάλασσα

Νέες εικόνες από τις διακοπές του Τζάστιν Μπίμπερ στην Ελλάδα: Το βίντεο από το σκάφος με τη σύζυγό του Χέιλι να κρατά λούτρινα παιχνίδια
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Ελλάδα κάνει διακοπές ο Τζάστιν Μπίμπερ, μαζί με τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ και στα social media κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες από τις βόλτες του ζευγαριού. 

Το ζευγάρι βρέθηκε στις Σπέτσες και εθεάθη να περπατά στο λιμάνι, με τον τραγουδιστή να φορά με μία κίτρινη βερμούδα και λευκό φανελάκι, ενώ η σύζυγός του φορούσε λευκό T-shirt και μαύρη φούστα.  Οι δυο τους, στα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν, φαίνεται επίσης πως απόλαυσαν και ένα γεύμα σε εστιατόριο του νησιού.

Σε νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok από θαυμαστές τους, φαίνεται ο Τζάστιν Μπίμπερ σε σκάφος, με φούτερ και σακίδιο στην πλάτη και το προσωπικό τους να μεταφέρει τα αντικέιμενά τους, ενώ λίγο αργότερα εμφανίζεται και η Χέιλι Μπίμπερ, φορώντας φόρμα και κρατώντας στα χέρια της λούτρινα παιχνίδια, που φέρεται πως είναι του γιου τους.

Δείτε το βίντεο

@adriandesepedacat Spotted 🇬🇷 #justinbieber #haileybieber ♬ original sound - ᴀʀᴄ - Arc

Στο X ανέβηκαν επιπλέον φωτογραφίες από το εστιατόριο που βρέθηκαν και γευμάτισαν δίπλα στη θάλασσα, με τον τραγουδιστή να κάθεται μόνος του στο τραπέζι.

Τα πρώτα πλάνα από τις διακοπές του ζευγαριού στο νησί

Κλείσιμο

@eleniorph

You came to Spetses for a holiday and ended up spotting Justin & Hailey Bieber 👀🇬🇷 #justinbieber #haileybieber #spotted #greece #spetses

♬ original sound - lochie
@jbbr64

Justin Bieber foi visto na ilha de Spetses, na Grécia. O cantor também tirou fotos e conversou com fãs que estavam no local. Spetses, Grécia — 23 e 25 de julho #JustinBieber #Beliebers #Spetses #Greece

♬ original sound - مسَلّم

Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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