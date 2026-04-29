Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε την κυκλοφορία του όγδοου άλμπουμ της

ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει η Αριάνα Γκράντε

Το όγδοο άλμπουμ τηςαυτό το καλοκαίρι.Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έκανε την αποκάλυψε χθες δημοσιεύοντας φωτογραφία του εξωφύλλου, ένα στιγμιότυπο στο οποίο χαμογελάει, μαζί με τον τίτλο του, «Petal».Το επερχόμενο άλμπουμ με 12 τραγούδια θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου και έρχεται λίγο περισσότερο από ένα χρόνο από την κυκλοφορία του «Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead».Η είδηση έγινε γνωστή πριν από την περιοδεία της τραγουδίστριας με τίτλο «The Eternal Sunshine», η οποία ξεκινά τον Ιούνιο με προγραμματισμένες εμφανίσεις στο Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη, το Σικάγο και το Μόντρεαλ και 10 εμφανίσεις στο O2 Arena του Λονδίνου τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.Λίγα είναι γνωστά για το άλμπουμ, που έρχεται μετά την εμφάνιση της Αριάνα Γκράντε στη μεγάλη οθόνη στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ Wicked μαζί με τη Σίνθια Ερίβο και τον Τζόναθαν Μπέιλι.Η βραβευμένη με Grammy ποπ σταρ έγινε γνωστή μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη σειρά του Nickelodeon, Victorious, και στο spin-off της, Sam And Cat.Αργότερα στράφηκε στη μουσική, με την καριέρα της να απογειώνεται το 2013 μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της «Yours Truly».