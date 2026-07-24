Ο Κρις Μπράουν δήλωσε «ένοχος» για την επίθεση σε μουσικό παραγωγό σε κλαμπ στο Λονδίνο πριν από τρία χρόνια
Ο Κρις Μπράουν δήλωσε «ένοχος» για την επίθεση σε μουσικό παραγωγό σε κλαμπ στο Λονδίνο πριν από τρία χρόνια
Ο ράπερ παραδέχτηκε την κατηγορία της βιαιοπραγίας κατά του Αβραάμ Ντιάου - Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο
Ένοχος δήλωσε ο Κρις Μπράουν για επίθεση σε μουσικό παραγωγό σε κλαμπ στο Λονδίνο πριν από τρία χρόνια.
Ο ράπερ, σύμφωνα με το TMZ, εμφανίστηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου και, ενώ αρχικά είχε δηλώσει αθώος, παραδέχτηκε την κατηγορία της βιαιοπραγίας που σχετίζεται με επίθεση με μπουκάλι κατά του Αβραάμ Ντιάου στο νυχτερινό μαγαζί Tape τον Φεβρουάριο του 2023, για την οποία είχε συλληφθεί αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση πέντε εκατομμυρίων λυρών.
Ο Μπράουν και ο συνεργάτης του Ομολολού Ακινλόλου ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό και κατηγορείται επίσης για την επίθεση, παραδέχθηκαν συγκεκριμένα ότι «άσκησαν ή απείλησαν με παράνομη βία εναντίον άλλου προσώπου και ότι η συμπεριφορά τους, συνολικά, ήταν τέτοια που θα προκαλούσε σε έναν λογικά ψύχραιμο άνθρωπο φόβο για την προσωπική του ασφάλεια».
Οι εισαγγελείς συμφώνησαν να αποσύρουν τη σοβαρότερη κατηγορία της απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και μια ελαφρύτερη κατηγορία για πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και οι ποινές τους αναμένεται να ανακοινωθούν στις 26 Οκτωβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ράπερ, σύμφωνα με το TMZ, εμφανίστηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου και, ενώ αρχικά είχε δηλώσει αθώος, παραδέχτηκε την κατηγορία της βιαιοπραγίας που σχετίζεται με επίθεση με μπουκάλι κατά του Αβραάμ Ντιάου στο νυχτερινό μαγαζί Tape τον Φεβρουάριο του 2023, για την οποία είχε συλληφθεί αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση πέντε εκατομμυρίων λυρών.
Chris Brown Pleads Guilty Over 2023 Attack With Music Producer in London https://t.co/7HQOyW46BV— TMZ (@TMZ) July 24, 2026
Οι εισαγγελείς συμφώνησαν να αποσύρουν τη σοβαρότερη κατηγορία της απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και μια ελαφρύτερη κατηγορία για πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και οι ποινές τους αναμένεται να ανακοινωθούν στις 26 Οκτωβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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