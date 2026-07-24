Όταν η Μαίρη Λίντα τραγουδούσε στο γηροκομείο όπου έμενε, δείτε βίντεο
Όταν η Μαίρη Λίντα τραγουδούσε στο γηροκομείο όπου έμενε, δείτε βίντεο
Η σπουδαία τραγουδίστρια που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών βρισκόταν στο Γηροκομείο Αθηνών από το 2018
Μέχρι το τέλος της ζωής της συνέχισε να τραγουδά η Μαίρη Λίντα, όπως πολλά από τα οικεία της πρόσωπα αναφέρουν. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την παραμονή της στο Γηροκομείο Αθηνών, λίγες ημέρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η ίδια είχε πιάσει ξανά το μικρόφωνο και τραγουδούσε, σχηματίζοντας μία μικρή γιορτή γύρω της.
Τα πλάνα δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου, την ημέρα της κηδείας της, στην εκπομπή «Live You». Η σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών, φαίνεται να διασκεδάζει μαζί με τους υπόλοιπους ένοικους του γηροκομείου.
Δείτε το βίντεο
Το τελευταίο αντίο στη Μαίρη Λίντα είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διμένε από το 2018, στις 10:00 το πρωί, ενώ ακολούθησε η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο.
Τα πλάνα δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 24 Ιουλίου, την ημέρα της κηδείας της, στην εκπομπή «Live You». Η σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών, φαίνεται να διασκεδάζει μαζί με τους υπόλοιπους ένοικους του γηροκομείου.
Δείτε το βίντεο
Το τελευταίο αντίο στη Μαίρη Λίντα είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διμένε από το 2018, στις 10:00 το πρωί, ενώ ακολούθησε η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο.
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