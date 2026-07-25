Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε θέσεις των Χούθι στην Υεμένη
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε θέσεις των Χούθι στην Υεμένη

Στόχος ήταν εγκαταστάσεις στο λιμάνι Χοντάιντα, αλλά και στο νησί Καμαράν

Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε θέσεις των Χούθι στην Υεμένη
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Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε αργά το βράδυ της Παρασκευής στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya.

Η επιχείρηση διεξήχθη για αντίποινα στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, ο υποπτέραρχος Τούρκι αλ Μάλικι.

 «Στο στόχαστρο βρέθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι στο κυβερνείο της Χοντέιντα… Οι υποδομές που καταστράφηκαν συνδέονταν με την απειλή για τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε το Al Arabiya.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε πλήγματα στο λιμάνι Χοντάιντα, καθώς και στο νησί Καμαράν.   Πάντως το Al Arabiya διευκρίνισε πως το λιμάνι της Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη, δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοικτό.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επλήγησαν στόχοι των Χούθι στην περιοχή.

Από την πλευρά του το υεμενίτικο πρακτορείο ειδήσεων Saba μετέδωσε ότι τα πλήγματα επικεντρώθηκαν σε εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνικής εταιρείας.

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Κάτοικοι της Χοντάιντα είπαν και αυτοί ότι άκουσαν πολλές εκρήξεις.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για θύματα.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα οι Χούθι κήρυξαν μονομερώς ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας.
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