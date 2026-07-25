Διάσπαση στο τουρκικό CHP: Ο Οζγκιούρ Οζέλ ίδρυσε το «Νέο Κόμμα» και εξελέγη πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Οζγκιούρ Οζέλ CHP

Διάσπαση στο τουρκικό CHP: Ο Οζγκιούρ Οζέλ ίδρυσε το «Νέο Κόμμα» και εξελέγη πρόεδρος

Πάνω από 90 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος προσχώρησαν στον νέο πολιτικό φορέα που εξέλεξε τα κομματικά του όργανα

Διάσπαση στο τουρκικό CHP: Ο Οζγκιούρ Οζέλ ίδρυσε το «Νέο Κόμμα» και εξελέγη πρόεδρος
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Με τη συμμετοχή 91 βουλευτών που αποχώρησαν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε την ίδρυση του «Νέου Κόμματος» στην Τουρκία και εξελέγη ο πρώτος γενικός πρόεδρός του. Παράλληλα συγκροτήθηκαν τα κεντρικά όργανα του νέου πολιτικού σχηματισμού και καθορίστηκε η κοινοβουλευτική του ηγεσία.

Μετά την κατάθεση του καταστατικού ίδρυσης στο τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, ο Οζέλ προσευχήθηκε μαζί με βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Κατά τη συνεδρίαση του Ιδρυτικού Συμβουλίου, ο Οζγκιούρ Οζέλ εξελέγη γενικός πρόεδρος του κόμματος.

Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγη επίσης 80μελές Κομματικό Συμβούλιο (PM) και 15μελές Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Από τους 90 βουλευτές, οι 80 εντάχθηκαν στο Κομματικό Συμβούλιο, ενώ οι υπόλοιποι δέκα έμειναν εκτός του οργάνου. Μέρος αυτών αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Προεδρείο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων έχουν υποβληθεί αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας, στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν κυρίως τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης και άλλους δήμους που διοικούνται από το CHP, δεν συμπεριλήφθηκαν στο Κομματικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγές στις βασικές θέσεις ευθύνης. Οι Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, Μουράτ Εμίρ και Γκιοκχάν Γκιουνάιντιν, οι οποίοι ασκούσαν καθήκοντα αντιπροέδρων της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, ανέλαβαν τις ίδιες θέσεις και στο «Νέο Κόμμα».
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