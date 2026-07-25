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Σε υψηλό 35 ετών τα κρούσματα ιλαράς στις ΗΠΑ: Μπορεί να χάσει το καθεστώς εξάλειψης της νόσου
Σε υψηλό 35 ετών τα κρούσματα ιλαράς στις ΗΠΑ: Μπορεί να χάσει το καθεστώς εξάλειψης της νόσου
Τον Νοέμβριο, επιτροπή πρόκειται να αποφασίσει εάν οι ΗΠΑ θα χάσουν το καθεστώς της εξάλειψης της ιλαράς, το οποίο έχασε ο Καναδάς πέρυσι
Οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει το υψηλότερο επίπεδο κρουσμάτων ιλαράς των τελευταίων 35 ετών, σύμφωνα με νέα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).
Στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί φέτος ως τα τέλη Ιουνίου 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το περσινό υψηλό των 2.289 κρουσμάτων, όταν δύο μη εμβολιασμένα παιδιά έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο.
Η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων συμβαίνει καθώς η επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Οι ΗΠΑ συνιστούν δύο δόσεις σε παιδιά ηλικίας μεταξύ ενός και έξι ετών, κάτι που παρέχει 97% αποτελεσματικότητα στην προστασία από την ασθένεια.
Τον Νοέμβριο, επιτροπή πρόκειται να αποφασίσει εάν οι ΗΠΑ θα χάσουν το καθεστώς της εξάλειψης της ιλαράς, το οποίο έχασε ο Καναδάς πέρυσι. Μια χώρα χάνει το καθεστώς εξάλειψης μετά από ένα έτος ή περισσότερο συνεχούς μετάδοσης του ίδιου στελέχους του ιού της ιλαράς, σημειώνει το BBC.
Οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει περισσότερα κρούσματα ιλαράς τους τελευταίους 18 μήνες από ό,τι ο συνολικός αριθμός των προηγούμενων 25 ετών.
Πέρυσι, μια επιδημία στην κοινότητα των Μεννονιτών στο Τέξας στοίχισε τη ζωή σε δύο μη εμβολιασμένα παιδιά, καθώς και σε έναν μη εμβολιασμένο ενήλικα στο γειτονικό Νέο Μεξικό.
Μόνο τον τελευταίο μήνα, η Βιρτζίνια και η Πενσυλβάνια αντιμετωπίζουν νέες επιδημίες ιλαράς, ενώ η Γιούτα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια συσσώρευση κρουσμάτων που ξεκίνησε πέρυσι. Συνολικά, περίπου 45 πολιτείες έχουν καταγράψει κρούσματα.
Ο ιός της ιλαράς, με το χαρακτηριστικό κόκκινο εξάνθημα, συνήθιζε να μολύνει εκατομμύρια παιδιά ετησίως πριν από την ανακάλυψη του εμβολίου. Είναι εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να παρουσιάσουν μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως εγκεφαλίτιδα και ανοσολογική αμνησία, η οποία επαναφέρει το ανοσοποιητικό σύστημα στην αρχική του κατάσταση, αφήνοντάς το με περιορισμένη μόνο ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες λοιμώξεις.
Στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί φέτος ως τα τέλη Ιουνίου 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το περσινό υψηλό των 2.289 κρουσμάτων, όταν δύο μη εμβολιασμένα παιδιά έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο.
Η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων συμβαίνει καθώς η επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Οι ΗΠΑ συνιστούν δύο δόσεις σε παιδιά ηλικίας μεταξύ ενός και έξι ετών, κάτι που παρέχει 97% αποτελεσματικότητα στην προστασία από την ασθένεια.
Τον Νοέμβριο, επιτροπή πρόκειται να αποφασίσει εάν οι ΗΠΑ θα χάσουν το καθεστώς της εξάλειψης της ιλαράς, το οποίο έχασε ο Καναδάς πέρυσι. Μια χώρα χάνει το καθεστώς εξάλειψης μετά από ένα έτος ή περισσότερο συνεχούς μετάδοσης του ίδιου στελέχους του ιού της ιλαράς, σημειώνει το BBC.
Οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει περισσότερα κρούσματα ιλαράς τους τελευταίους 18 μήνες από ό,τι ο συνολικός αριθμός των προηγούμενων 25 ετών.
Πέρυσι, μια επιδημία στην κοινότητα των Μεννονιτών στο Τέξας στοίχισε τη ζωή σε δύο μη εμβολιασμένα παιδιά, καθώς και σε έναν μη εμβολιασμένο ενήλικα στο γειτονικό Νέο Μεξικό.
Μόνο τον τελευταίο μήνα, η Βιρτζίνια και η Πενσυλβάνια αντιμετωπίζουν νέες επιδημίες ιλαράς, ενώ η Γιούτα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια συσσώρευση κρουσμάτων που ξεκίνησε πέρυσι. Συνολικά, περίπου 45 πολιτείες έχουν καταγράψει κρούσματα.
Ο ιός της ιλαράς, με το χαρακτηριστικό κόκκινο εξάνθημα, συνήθιζε να μολύνει εκατομμύρια παιδιά ετησίως πριν από την ανακάλυψη του εμβολίου. Είναι εξαιρετικά μεταδοτικός ιός που μπορεί να αποβεί θανατηφόρος. Ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να παρουσιάσουν μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως εγκεφαλίτιδα και ανοσολογική αμνησία, η οποία επαναφέρει το ανοσοποιητικό σύστημα στην αρχική του κατάσταση, αφήνοντάς το με περιορισμένη μόνο ικανότητα να ανταποκριθεί σε νέες λοιμώξεις.
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