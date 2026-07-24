Ο Κέβιν Χαρτ τραγούδησε και χόρεψε Bad Bunny: Έπρεπε να αποδείξω ότι έχω καλές γνώσεις στην ισπανική μουσική, είπε
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Κέβιν Χαρτ Bad Bunny

Ο Κέβιν Χαρτ τραγούδησε και χόρεψε Bad Bunny: Έπρεπε να αποδείξω ότι έχω καλές γνώσεις στην ισπανική μουσική, είπε

Ο ηθοποιός βρισκόταν στα παρασκήνια εκδήλωσης για την προώθηση της νέας του ταινίας μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Μαρσέλο Χερνάντεζ και διακέδαζαν ακούγοντας το «Nuevayol»

Ο Κέβιν Χαρτ τραγούδησε και χόρεψε Bad Bunny: Έπρεπε να αποδείξω ότι έχω καλές γνώσεις στην ισπανική μουσική, είπε
Γεωργία Κοτζιά
Bad Bunny τραγούδησε και χόρεψε ο Κέβιν Χαρτ, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα social media, στην προσπάθειά του να αποδείξει σε συνάδελφό του πως έχει καλές γνώσεις στην ισπανική μουσική.

Ο ηθοποιός βρισκόταν στα παρασκήνια εκδήλωσης για την προώθηση της νέας του ταινίας με τίτλο «72hrs», μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Μαρσέλο Χερνάντεζ και διασκέδαζαν, με τον Κέβιν Χαρτ να του δείχνει τις χορευτικές του κινήσεις, ενώ προσπαθούσε να ερμηνεύσει και τους στίχους του «Nuevayol».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός έγραψε με χιούμορ: «Ο Μαρσέλο Χερνάντεζ δεν πίστευε ότι έχω καλές γνώσεις στην ισπανική μουσική, οπότε έπρεπε να του το αποδείξω. Μπαίνοντας στο vibe με Bad Bunny ενώ κάνουμε πρόμο για το "72hrs"…».

Δείτε βίντεο

Γεωργία Κοτζιά

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