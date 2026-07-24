Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
GALA
Σελένα Γκόμεζ Μπένι Μπλάνκο

Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο

Η τραγουδίστρια έκανε μία ρομαντική απόδραση με τον σύζυγό της και έδειξε όσα έκαναν μέσα από εικόνες στο Instagram

Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτογραφίες από τη ρομαντική της απόδραση με τον Μπένι Μπλάνκο ανέβασε η Σελένα Γκόμεζ. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις πόζες της με μαγιό πάνω σε σκάφος, αλλά και τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύζυγό της.

Η 34χρονη, που πριν από μερικές ημέρες είχε τα γενέθλιά της, την Παρασκευή 24 Ιουλίου δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram εικόνες από το πρόσφατο ταξίδι που έκανε με τον μουσικό παραγωγό, δείχνοντας τις στιγμές χαλάρωσής τους, τα φαγητά που δοκίμασαν και τις δραστηριότητες που έκαναν, όπως η ιππασία.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες παρουσιάζεται με λευκό ολόσωμο μαγιό πάνω σε σκάφος και άλλοτε με γαλάζιο μπικίνι, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα ποζάρει αγκαλιά με τον Μπένι Μπλάνκο, είτε μόνη της, μπροστά στα αξιοθέατα που αντίκρισαν. Στη λεζάντα της ανάρτησης πρόσθεσε μόνο μία μπλε καρδιά.

Δείτε τις φωτογραφίες


Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Οι φωτογραφίες της Σελένα Γκόμεζ με μαγιό σε σκάφος και τα τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπένι Μπλάνκο
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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