Η βουτιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου και το υποβρύχιο φιλί της σε πισίνα, δείτε βίντεο
Η βουτιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου και το υποβρύχιο φιλί της σε πισίνα, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός ανέβασε βίντεο στο TikTok με τις πόζες της κάτω από το νερό
Ένα βίντεο δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους τη βουτιά της σε πισίνα, με την ίδια να στέλνει στη συνέχεια ένα υποβρύχιο φιλί.
Η ηθοποιός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο φορά πολύχρωμο μπικίνι και κάνει μακροβούτι από ψηλά, με την κάμερα να την ακολουθεί.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έπειτα, όπως φαίνεται στο βίντεο, αναποδογυρίζει και αφού κοιτάει τον φακό, στέλνει με τα χέρια της φιλί.
Δείτε βίντεο
«Καλοκαιρινά ακροβατικά», έγραφε πάνω στο βίντεο, αποκαλύπτοντας στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της πως πρόκειται για στιγμιότυπο από το προηγούμενο καλοκαίρι: «Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι από τις περσινές», ανέφερε.
Η ηθοποιός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο φορά πολύχρωμο μπικίνι και κάνει μακροβούτι από ψηλά, με την κάμερα να την ακολουθεί.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, έπειτα, όπως φαίνεται στο βίντεο, αναποδογυρίζει και αφού κοιτάει τον φακό, στέλνει με τα χέρια της φιλί.
Δείτε βίντεο
Λίγες ημέρες πριν η ηθοποιός είχε αναρτήσει ένα ακόμη βίντεο σε πισίνα, κάνοντας ακροβατικά με τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη.
@dorettapapadimitr #fyp #underwater ♬ original sound - jacklevi121
«Καλοκαιρινά ακροβατικά», έγραφε πάνω στο βίντεο, αποκαλύπτοντας στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της πως πρόκειται για στιγμιότυπο από το προηγούμενο καλοκαίρι: «Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι από τις περσινές», ανέφερε.
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