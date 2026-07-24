Ενθουσίασε η Ντέμι Μουρ με την εμφάνισή της σε βιντεοκλίπ μετά από 30 χρόνια
Ενθουσίασε η Ντέμι Μουρ με την εμφάνισή της σε βιντεοκλίπ μετά από 30 χρόνια
Η 63χρονη ηθοποιός συμμετέχει στο βίντεο για το καινούριο single του συγκροτήματος Katseye, με τίτλο «Animal»
Τους θαυμαστές της ενθουσίασε η Ντέμι Μουρ, καθώς έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση σε βιντεοκλίπ, περίπου τριάντα χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή σε μουσικό βίντεο.
Η 63χρονη ηθοποιός συμμετέχει στο κλιπ για το καινούριο single του συγκροτήματος Katseye, με τίτλο «Animal», όπου υποδύεται τη στυλίστρια, με τα μέλη της μπάντας να αλλάζουν πυρετωδώς ρούχα στα παρασκήνια.
Αφού τελειοποιεί τα σύνολά τους, η Μουρ κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Εντάξει, πάμε να αγριέψουμε».
Δείτε το βιντεοκλίπ
Οι θεατές παρατηρώντας τον ρόλο της στο βιντεοκλίπ ξεκίνησαν να σχολιάζουν και να αποθεώνουν την ηθοποιό, σημειώνοντας πως είναι «θρυλική» και πως θα έπρεπε να μιλούν για τη συμμετοχή της ακόμη περισσότερο.
Η τελευταία φορά που η Ντέμι Μουρ συμμετείχε ξανά σε βιντεοκλίπ ήταν το 1998 στο τραγούδι «Ugly» του Τζον Μπον Τζόβι.
Η 63χρονη ηθοποιός συμμετέχει στο κλιπ για το καινούριο single του συγκροτήματος Katseye, με τίτλο «Animal», όπου υποδύεται τη στυλίστρια, με τα μέλη της μπάντας να αλλάζουν πυρετωδώς ρούχα στα παρασκήνια.
Αφού τελειοποιεί τα σύνολά τους, η Μουρ κοιτάζει την κάμερα και λέει: «Εντάξει, πάμε να αγριέψουμε».
Δείτε το βιντεοκλίπ
Οι θεατές παρατηρώντας τον ρόλο της στο βιντεοκλίπ ξεκίνησαν να σχολιάζουν και να αποθεώνουν την ηθοποιό, σημειώνοντας πως είναι «θρυλική» και πως θα έπρεπε να μιλούν για τη συμμετοχή της ακόμη περισσότερο.
Η τελευταία φορά που η Ντέμι Μουρ συμμετείχε ξανά σε βιντεοκλίπ ήταν το 1998 στο τραγούδι «Ugly» του Τζον Μπον Τζόβι.
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