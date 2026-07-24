Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ζεντάγια στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στη Σανγκάη, οι λεπτομέρειες στο φόρεμά της σαν ιστός αράχνης
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Ζεντάγια Σανγκάη Spider-Man

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ζεντάγια στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στη Σανγκάη, οι λεπτομέρειες στο φόρεμά της σαν ιστός αράχνης

Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της και πρωταγωνιστή της ταινίας Τομ Χόλαντ με τον οποίο φωτογραφήθηκε αγκαλιά

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ζεντάγια στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στη Σανγκάη, οι λεπτομέρειες στο φόρεμά της σαν ιστός αράχνης
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Ζεντάγια στην πρεμιέρα της αινίας «Spider-Man: Brand New Day» στη Σανγκάη, με το φόρεμά της να έχει λεπτομέρειες που θυμίζουν ιστό αράχνης.

Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την MJ, επέλεξε μία δημιουργία του οίκου Versace, όπως αποκάλυψε η Ντονατέλα Βερσάτσε με ανάρτησή της στο Instagram, η οποία είχε ψηλό σκίσιμο στο πόδι. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο του φορέματος είναι το μαύρο δίχτυ  στα σημεία με τις διαφάνειες, με τη στενή του σιλουέτα να αγκαλιάζει το σώμα της Ζεντάγια και τα «κοψίματα» να δημιουργούν ένα εφέ σαν να είναι «τυλιγμένο» γύρω της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ζεντάγια στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στη Σανγκάη, οι λεπτομέρειες στο φόρεμά της σαν ιστός αράχνης
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Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της και πρωταγωνιστή της ταινίας Τομ Χόλαντ, ο οποίος επέλεξε ένα καφέ κοστούμι με κόκκινη καρό γραβάτα. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιά μπροστά στις κάμερες.

Φωτογραφίες άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
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