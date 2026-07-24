Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ζεντάγια στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στη Σανγκάη, οι λεπτομέρειες στο φόρεμά της σαν ιστός αράχνης
Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ζεντάγια στην πρεμιέρα του «Spider-Man: Brand New Day» στη Σανγκάη, οι λεπτομέρειες στο φόρεμά της σαν ιστός αράχνης
Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της και πρωταγωνιστή της ταινίας Τομ Χόλαντ με τον οποίο φωτογραφήθηκε αγκαλιά
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Ζεντάγια στην πρεμιέρα της αινίας «Spider-Man: Brand New Day» στη Σανγκάη, με το φόρεμά της να έχει λεπτομέρειες που θυμίζουν ιστό αράχνης.
Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την MJ, επέλεξε μία δημιουργία του οίκου Versace, όπως αποκάλυψε η Ντονατέλα Βερσάτσε με ανάρτησή της στο Instagram, η οποία είχε ψηλό σκίσιμο στο πόδι.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του φορέματος είναι το μαύρο δίχτυ στα σημεία με τις διαφάνειες, με τη στενή του σιλουέτα να αγκαλιάζει το σώμα της Ζεντάγια και τα «κοψίματα» να δημιουργούν ένα εφέ σαν να είναι «τυλιγμένο» γύρω της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της και πρωταγωνιστή της ταινίας Τομ Χόλαντ, ο οποίος επέλεξε ένα καφέ κοστούμι με κόκκινη καρό γραβάτα. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιά μπροστά στις κάμερες.
Φωτογραφίες άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την MJ, επέλεξε μία δημιουργία του οίκου Versace, όπως αποκάλυψε η Ντονατέλα Βερσάτσε με ανάρτησή της στο Instagram, η οποία είχε ψηλό σκίσιμο στο πόδι.
Χαρακτηριστικό στοιχείο του φορέματος είναι το μαύρο δίχτυ στα σημεία με τις διαφάνειες, με τη στενή του σιλουέτα να αγκαλιάζει το σώμα της Ζεντάγια και τα «κοψίματα» να δημιουργούν ένα εφέ σαν να είναι «τυλιγμένο» γύρω της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Zendaya stuns at the ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ premiere in Shanghai. 🎥 pic.twitter.com/pWlIUo18ym— Film Crave (@_filmcrave) July 24, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της και πρωταγωνιστή της ταινίας Τομ Χόλαντ, ο οποίος επέλεξε ένα καφέ κοστούμι με κόκκινη καρό γραβάτα. Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιά μπροστά στις κάμερες.
Zendaya and Tom Holland swing into Shanghai for the "Spider-Man: Brand New Day" premiere 🎬🕷️— TMZ (@TMZ) July 24, 2026
📸: Getty pic.twitter.com/7Uqd8ghOpG
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