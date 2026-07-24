Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Ο Lil Wayne θα λάβει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 2027, η αντίδραση του ράπερ
Ο Lil Wayne θα λάβει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 2027, η αντίδραση του ράπερ
Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι Πέδρο Πασκάλ, Ελ Φάνινγκ, Λίζα Κούντροου και Κέιτ Χάντσον
Το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας θα πάρει ο Lil Wayne το 2027, με τον ράπερ να αδυνατεί να το πιστέψει.
Σύμφωνα με το Variety, το όνομα του καλλιτέχνη βρίσκεται στη λίστα μαζί με άλλους έντεκα ηθοποιούς και τραγουδιστές. Ο λόγος για τους Πέδρο Πασκάλ, Κίκι Πάλμερ, Κάρολ Τζι, Ελ Φάνινγκ, Ντακότα Φάνινγκ, Ίντρις Έλμπα, Λίζα Κούντροου, Κέιτ Χάντσον, Ντελρόι Λίντο, Άνταμ Σκοτ και Σαμ Ρόκγουελ.
Μόλις ο Lil Wayne ενημερώθηκε για την τιμητική αυτή διάκριση, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, εξηγώντας πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι αλήθεια.
Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Οκ, ο αδερφός μου είναι ο Φαμπιάν - έτσι και τρολάρει όπως κάνουν τα αδέρφια… Αυτός ο τύπος μόλις μου είπε ότι επιβεβαιώθηκε πως θα αποκτήσω το δικό μου αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Τι λες ρε φίλε; Αυτός ο άνθρωπος το παρακάνει ρε φίλε. Μιλάς σοβαρά;».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το Variety, το όνομα του καλλιτέχνη βρίσκεται στη λίστα μαζί με άλλους έντεκα ηθοποιούς και τραγουδιστές. Ο λόγος για τους Πέδρο Πασκάλ, Κίκι Πάλμερ, Κάρολ Τζι, Ελ Φάνινγκ, Ντακότα Φάνινγκ, Ίντρις Έλμπα, Λίζα Κούντροου, Κέιτ Χάντσον, Ντελρόι Λίντο, Άνταμ Σκοτ και Σαμ Ρόκγουελ.
The Hollywood Walk of Fame Class of 2027 includes:— Variety (@Variety) July 23, 2026
• Pedro Pascal
• Keke Palmer
• Karol G
• Elle Fanning & Dakota Fanning
• Idris Elba
• Lisa Kudrow
• Lil Wayne
• Kate Hudson
• Lisa Kudrow
• Delroy Lindo
• Adam Scott
• Sam Rockwell pic.twitter.com/M3m9AITRCu
Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Οκ, ο αδερφός μου είναι ο Φαμπιάν - έτσι και τρολάρει όπως κάνουν τα αδέρφια… Αυτός ο τύπος μόλις μου είπε ότι επιβεβαιώθηκε πως θα αποκτήσω το δικό μου αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Τι λες ρε φίλε; Αυτός ο άνθρωπος το παρακάνει ρε φίλε. Μιλάς σοβαρά;».
Ok so my brother is Fabian right, and he play too fkn much like brothers do….this man just told me that it’s been confirmed that im getting my own star on the Hollywood walk of fame!!!! Wtf boy!! This man play too much bruh! U serious boy??!?!?!!?— Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) July 23, 2026
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