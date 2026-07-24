Ο Lil Wayne θα λάβει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 2027, η αντίδραση του ράπερ
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Lil Wayne Αστέρι της Δόξας Λεωφόρο της Δόξας

Ο Lil Wayne θα λάβει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 2027, η αντίδραση του ράπερ

Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι Πέδρο Πασκάλ, Ελ Φάνινγκ, Λίζα Κούντροου και Κέιτ Χάντσον

Ο Lil Wayne θα λάβει το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 2027, η αντίδραση του ράπερ
Ιωάννα Μαρίνου
Το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας θα πάρει ο Lil Wayne το 2027, με τον ράπερ να αδυνατεί να το πιστέψει.

Σύμφωνα με το Variety, το όνομα του καλλιτέχνη βρίσκεται στη λίστα μαζί με άλλους έντεκα ηθοποιούς και τραγουδιστές. Ο λόγος για τους Πέδρο Πασκάλ, Κίκι Πάλμερ, Κάρολ Τζι, Ελ Φάνινγκ, Ντακότα Φάνινγκ, Ίντρις Έλμπα, Λίζα Κούντροου, Κέιτ Χάντσον, Ντελρόι Λίντο, Άνταμ Σκοτ και Σαμ Ρόκγουελ.

Μόλις ο Lil Wayne ενημερώθηκε για την τιμητική αυτή διάκριση, έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, εξηγώντας πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι αλήθεια.

Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Οκ, ο αδερφός μου είναι ο Φαμπιάν - έτσι και τρολάρει όπως κάνουν τα αδέρφια… Αυτός ο τύπος μόλις μου είπε ότι επιβεβαιώθηκε πως θα αποκτήσω το δικό μου αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Τι λες ρε φίλε; Αυτός ο άνθρωπος το παρακάνει ρε φίλε. Μιλάς σοβαρά;».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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