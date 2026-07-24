Evangelia για την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της: Ήταν τεράστια έκπληξη, δεν είπα καν «ναι» γιατί είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό
Evangelia για την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της: Ήταν τεράστια έκπληξη, δεν είπα καν «ναι» γιατί είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό
Εκείνη τη μέρα το κρατήσαμε για εμάς και την επόμενη μέρα το είπαμε σε όλους, εξήγησε η τραγουδίστρια
Τον τρόπο με τον οποίο της έκανε πρόταση γάμου ο σύντροφός της αποκάλυψε η Evangelia. Όπως εξήγησε, η έκπληξη ήταν τόσο μεγάλη που δεν του απάντησε αμέσως «ναι», καθώς είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό.
Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι Nansou Tv στο Youtube, δήλωσε πως η κίνηση του συντρόφου της Τζέι, με τον οποία μετρά περίπου οχτώ χρόνια σχέσης, ήταν πολύ ρομαντική: «Μου έχει κάνει πρόταση γάμου ρομαντικά. Ήταν πολύ όμορφο. Ήμασταν στο Λος Άτζελες, στο σπίτι μας, και τότε έλειπα πολύ, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την απόσταση. Στην αρχή της σχέσης μας ήμασταν πάντα μαζί. Μετά και μέσα στο κορονοϊό, μέναμε σε ένα δωμάτιο φίλων μας στο Λος Άτζελες. Τα έχουμε περάσει όλα. Αλλά πέρυσι έπρεπε να είμαστε πολύ από απόσταση γιατί είχα εγώ δουλειά εδώ πέρα, εκείνος στο Λος Άτζελες... και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ήμασταν μαζί μετά από καιρό. Μου λέει "θέλω να σου βάλω να ακούσεις ένα τραγούδι που έχω γράψει". Και λέω "τέλεια, θέλω να το ακούσω"», ανέφερε αρχικά.
Η Evangelia έπειτα επισήμανε πως ο αγαπημένος της προσπαθούσε να την πείσει να φορέσει κάτι διαφορετικό, αλλά εκείνη επειδή δεν είχε αντιληφθεί τίποτα, έμεινε με τις πιτζάμες της: «Πήγαμε στο στούντιο που είχε βάλει κάμερα να γράφει και με είχε προετοιμάσει ώστε αν βγει κάτι καλό στο στούντιο να το έχουμε για τα social media μετά, οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Μπαίνουμε μέσα, βάζει το τραγούδι και έχω κλειστά τα μάτια και στο τέλος ακούω έναν στίχο που λέει "θέλεις να με παντρευτείς;". Και ανοίγω τα μάτια μου γιατί δεν κατάλαβα και με κοιτάζει, τον ρωτάω "είναι απλώς ο στίχος έτσι;" και μετά μπήκε ξανά ο στίχος και έβγαλε το δαχτυλίδι μου το έδειξε και ήταν τεράστια έκπληξη. Δεν είπα καν "ναι", απλώς είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Αλλά ήταν πολύ όμορφο που ήμασταν μόνοι μας και εκείνη τη μέρα το κρατήσαμε για εμάς. Πήγαμε φάγαμε, περπατήσαμε και την επόμενη μέρα το είπαμε σε όλους», εξομολογήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει την είδηση τον Αύγουστο του 2025, ενώ σε συνέντευξή της τον Μάρτιο είχε αποκαλύψει πως ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί το 2027, στην Κρήτη.
Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι Nansou Tv στο Youtube, δήλωσε πως η κίνηση του συντρόφου της Τζέι, με τον οποία μετρά περίπου οχτώ χρόνια σχέσης, ήταν πολύ ρομαντική: «Μου έχει κάνει πρόταση γάμου ρομαντικά. Ήταν πολύ όμορφο. Ήμασταν στο Λος Άτζελες, στο σπίτι μας, και τότε έλειπα πολύ, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την απόσταση. Στην αρχή της σχέσης μας ήμασταν πάντα μαζί. Μετά και μέσα στο κορονοϊό, μέναμε σε ένα δωμάτιο φίλων μας στο Λος Άτζελες. Τα έχουμε περάσει όλα. Αλλά πέρυσι έπρεπε να είμαστε πολύ από απόσταση γιατί είχα εγώ δουλειά εδώ πέρα, εκείνος στο Λος Άτζελες... και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ήμασταν μαζί μετά από καιρό. Μου λέει "θέλω να σου βάλω να ακούσεις ένα τραγούδι που έχω γράψει". Και λέω "τέλεια, θέλω να το ακούσω"», ανέφερε αρχικά.
Η Evangelia έπειτα επισήμανε πως ο αγαπημένος της προσπαθούσε να την πείσει να φορέσει κάτι διαφορετικό, αλλά εκείνη επειδή δεν είχε αντιληφθεί τίποτα, έμεινε με τις πιτζάμες της: «Πήγαμε στο στούντιο που είχε βάλει κάμερα να γράφει και με είχε προετοιμάσει ώστε αν βγει κάτι καλό στο στούντιο να το έχουμε για τα social media μετά, οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Μπαίνουμε μέσα, βάζει το τραγούδι και έχω κλειστά τα μάτια και στο τέλος ακούω έναν στίχο που λέει "θέλεις να με παντρευτείς;". Και ανοίγω τα μάτια μου γιατί δεν κατάλαβα και με κοιτάζει, τον ρωτάω "είναι απλώς ο στίχος έτσι;" και μετά μπήκε ξανά ο στίχος και έβγαλε το δαχτυλίδι μου το έδειξε και ήταν τεράστια έκπληξη. Δεν είπα καν "ναι", απλώς είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Αλλά ήταν πολύ όμορφο που ήμασταν μόνοι μας και εκείνη τη μέρα το κρατήσαμε για εμάς. Πήγαμε φάγαμε, περπατήσαμε και την επόμενη μέρα το είπαμε σε όλους», εξομολογήθηκε.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει την είδηση τον Αύγουστο του 2025, ενώ σε συνέντευξή της τον Μάρτιο είχε αποκαλύψει πως ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί το 2027, στην Κρήτη.
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