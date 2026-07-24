Ο Diddy ενεπλάκη σε καβγά στη φυλακή, τέθηκε σε απομόνωση
Ο Diddy ενεπλάκη σε καβγά στη φυλακή, τέθηκε σε απομόνωση
Αν οι αρχές κρίνουν ότι έφερε ευθύνη για το επεισόδιο, η ημερομηνία αποφυλάκισής του μπορεί να πάρει παράταση
Σε καβγά με έναν συγκρατούμενό του στην ομοσπονδιακή φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ ενεπλάκη ο Diddy, με αποτέλεσμα να μεταμερθεί στην απομόνωση.
Το TMZ αναφέρει ότι ο Σον Κομπς ήρθε σε σύγκρουση πρόσωπο με πρόσωπο με άλλο κρατούμενο αυτή την εβδομάδα, όταν εκείνος τον προσέβαλε.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Diddy οδηγήθηκε άμεσα στην απομόνωση, χωρίς να είναι σαφές αν παραμένει ακόμη εκεί. Ενδέχεται, ωστόσο, να αντιμετωπίσει πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον φερόμενο καβγά.
Ο Diddy, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης άνω των 4 ετών για δύο αδικήματα σχετικά με πορνεία, αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2028. Η ημερομηνία προϋποθέτει ότι ακολουθεί «καλή διαγωγή». Αν οι αρχές κρίνουν ότι έφερε ευθύνη για το επεισόδιο, η παραμονή του στη φυλακή μπορεί να παραταθεί.
Το TMZ αναφέρει ότι ο Σον Κομπς ήρθε σε σύγκρουση πρόσωπο με πρόσωπο με άλλο κρατούμενο αυτή την εβδομάδα, όταν εκείνος τον προσέβαλε.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Diddy οδηγήθηκε άμεσα στην απομόνωση, χωρίς να είναι σαφές αν παραμένει ακόμη εκεί. Ενδέχεται, ωστόσο, να αντιμετωπίσει πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον φερόμενο καβγά.
Diddy Involved in Prison Fight, Tossed in Solitary Confinement https://t.co/tocvgFZYMC— TMZ (@TMZ) July 24, 2026
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