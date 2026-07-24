Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σάμου, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Σάμου, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Καίει σε δασική έκταση - Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα 10 οχήματα
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Σάμο ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (25/7).
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ενός πεζοπόρου τμήματος της 14ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και 10 πυροσβεστικών οχημάτων.
Αργά μετά τα μεσάνυχτα η φωτιά είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ενός πεζοπόρου τμήματος της 14ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και 10 πυροσβεστικών οχημάτων.
Αργά μετά τα μεσάνυχτα η φωτιά είχε τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
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