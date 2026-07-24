Στην απομόνωση ο Diddy μετά από καβγά με συγκρατούμενό του, κινδυνεύει με πειθαρχική ποινή
ΚΟΣΜΟΣ
Diddy Φυλακή Νέα Υόρκη Ράπερ

Στην απομόνωση ο Diddy μετά από καβγά με συγκρατούμενό του, κινδυνεύει με πειθαρχική ποινή

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ένας άλλος κρατούμενος φέρεται να προσέβαλε τον 56χρονο ράπερ και επιχειρηματία

Στην απομόνωση ο Diddy μετά από καβγά με συγκρατούμενό του, κινδυνεύει με πειθαρχική ποινή
Σε καβγά με συγκρατούμενό του φέρεται να ενεπλάκη ο Diddy, κατά κόσμον Σον Κομπς, στις ομοσπονδιακές φυλακές Fort Dix του Νιου Τζέρσεϊ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην απομόνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ένας άλλος κρατούμενος φέρεται να προσέβαλε τον 56χρονο ράπερ και επιχειρηματία.

Οι δύο άνδρες άρχισαν αρχικά να σπρώχνονται, προτού η αντιπαράθεση εξελιχθεί σε ανταλλαγή γροθιών. Πηγές υποστήριξαν ότι ο Κομπς «ανταποκρίθηκε» στα χτυπήματα, μέχρι τη στιγμή που σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν και χώρισαν τους δύο κρατουμένους.


Φέρεται να μεταφέρθηκε στην απομόνωση


Μετά το επεισόδιο, οι φύλακες φέρεται να μετέφεραν τον Diddy σε κελί απομόνωσης. Παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς συνέβη ο καβγάς και εάν ο ράπερ εξακολουθεί να κρατείται εκεί.

Εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού σωφρονιστικού καταστήματος Fort Dix αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες.

«Για λόγους ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, δεν δημοσιοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κράτησης οποιουδήποτε κρατουμένου, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής του σε συγκεκριμένο χώρο, ούτε σχολιάζουμε εάν ένας κρατούμενος αποτελεί αντικείμενο καταγγελιών, έρευνας ή κυρώσεων», ανέφερε.

Η πλευρά του Κομπς δεν είχε απαντήσει μέχρι στιγμής στα αιτήματα των μέσων ενημέρωσης για σχόλιο.
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Πιθανές συνέπειες για την αποφυλάκισή του

Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον Diddy, καθώς ενδεχόμενη πειθαρχική ποινή ενδέχεται να επηρεάσει την προβλεπόμενη ημερομηνία αποφυλάκισής του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αποφυλάκισή του είχε προγραμματιστεί για τις 8 Φεβρουαρίου 2028. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο φερόμενος καβγάς και πιθανές κυρώσεις θα μπορούσαν να μεταθέσουν την ημερομηνία.

Ο Κομπς είχε καταδικαστεί για δύο αδικήματα που αφορούσαν μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, κατά παράβαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act. Τον Οκτώβριο του 2025 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, πέντε χρόνια εποπτευόμενης ελευθερίας και πρόστιμο 500.000 δολαρίων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε οι σωφρονιστικές αρχές ούτε οι εκπρόσωποι του ράπερ έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι σημειώθηκε η συμπλοκή ή ότι του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή.

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