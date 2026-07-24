Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη μετά την ακύρωση της συναυλίας του: Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής, είμαι καλά
Η ανάρτηση του Μιχάλη Χατζηγιάννη μετά την ακύρωση της συναυλίας του: Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής, είμαι καλά
Χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου, εξήγησε ο τραγουδιστής σχετικά με το live στους Αγίους Θεοδώρους που δεν θα πραγματοποιηθεί
Με μία ανάρτηση εξήγησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τους λόγους για τους οποίους ακυρώθηκε πρόσφατη συναυλία του, αποκαλύπτοντας πως υποβλήθηκε σε επέμβαση χολοκυστεκτομής.
Ο τραγουδιστής είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί σε μαγαζί στην παραλία Αγίων Θεοδώρων και την Παρασκευή 24 Ιουλίου ανακοινώθηκε στα social media πως το live δεν θα πραγματοποιηθεί για λόγους υγείας, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες.
Λίγες ώρες αργότερα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram μία φωτογραφία του και ανέφερε πως είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο μετά το χειρουργείο που πραγματοποίησε θα χρειαστεί χρόνος για την ανάρρωσή του: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους. Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά», σημείωσε.
Δείτε την ανάρτηση
Η ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισης του τραγουδιστή στους Αγίους Θεοδώρους ανέφερε: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».
Ο τραγουδιστής είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί σε μαγαζί στην παραλία Αγίων Θεοδώρων και την Παρασκευή 24 Ιουλίου ανακοινώθηκε στα social media πως το live δεν θα πραγματοποιηθεί για λόγους υγείας, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες.
Λίγες ώρες αργότερα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram μία φωτογραφία του και ανέφερε πως είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο μετά το χειρουργείο που πραγματοποίησε θα χρειαστεί χρόνος για την ανάρρωσή του: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους. Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά», σημείωσε.
Δείτε την ανάρτηση
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Η ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισης του τραγουδιστή στους Αγίους Θεοδώρους ανέφερε: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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