Η Ντούα Λίπα δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν με πολιτική τελετή στο Λονδίνο την Κυριακή 31 Μαΐου

Τις πρώτες της φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Κάλουμ Τέρνερ δημοσίευσε η Ντούα Λίπα.

Η τραγουδίστρια επισφράγισε τη σχέση της με τον ηθοποιό το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου, με πολιτική τελετή, παρουσία στενών συγγενών και φίλων.

Την Τρίτη 2 Ιουνίου ανέβασε στιγμιότυπα από την ημέρα εκείνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στην πρώτη φωτογραφία ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα με τον πλέον σύζυγό της, ενώ καθόταν στα πόδια του. Στο δεύτερο κλικ πόζαρε η ίδια με το λευκό ταγέρ της, το μεγάλο καπέλο και την ανθοδέσμη της, ενώ ακολούθησαν στιγμιότυπα με τον Κάλουμ Τέρνερ να αποχωρούν από το κτίριο πιασμένοι χέρι χέρι.

«31.05.2026», έγραψε η Ντούα Λίπα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Την επόμενη εβδομάδα, το ζευγάρι έχει προγραμματίσει ένα τριήμερο πάρτι στη Σικελία, στο Παλέρμο συγκεκριμένα, όπου θα γιορτάσουν τον γάμο τους με όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
