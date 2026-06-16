«Εντάξει, θα το κανονίσουμε»: Μακρόν και Ζελένσκι πιάστηκαν με ανοιχτά μικρόφωνα να σχεδιάζουν συνάντηση με τον Τραμπ, βίντεο

Η συνομιλία ανάμεσα στους δύο ηγέτες καταγράφηκε από τα μικρόφωνα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των G7, την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφτασε με τον Γάλλο ομόλογό του να τον υποδέχεται





Η συνομιλία έλαβε χώρα λίγο πριν από συνεδρίαση της συνόδου των G7. Μετά την ανταλλαγή χαιρετισμών, ο Εμανουέλ Μακρόν ρώτησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πόσο διάστημα επρόκειτο να παραμείνει στη Γαλλία στο πλαίσιο των εργασιών της συνόδου.







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A hot mic at the G7 caught Macron urging Zelensky to extend his stay at the summit. Zelensky told him he needed to return to Brussels. When Macron asked whether a one-on-one with Trump had been arranged, Zelensky appeared to say no - at which point both realized the mics were… pic.twitter.com/zuqGVJnpQV — Open Source Intel (@Osint613) June 16, 2026 Στη συνέχεια, ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε εάν οργανωνόταν κάποια «διμερής» συνάντηση, με μέρος της φράσης του να μην ακούγεται καθαρά.







Ακολούθησε μια σύντομη συνομιλία χαμηλόφωνα μεταξύ των δύο ηγετών, διάρκειας άνω των 20 δευτερολέπτων, η οποία δεν καταγράφηκε καθαρά. Όταν ο Μακρόν ακούστηκε ξανά πιο ευδιάκριτα, είπε: «Εντάξει, θα το κανονίσουμε».



Το περιστατικό δημιούργησε εικασίες ότι οι δύο ηγέτες προσπαθούσαν να αποφύγουν να γίνουν αντιληπτές οι λεπτομέρειες της συζήτησής τους.



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Περίπλοκες οι σχέσεις Τραμπ - Ζελένσκι Οι σχέσεις Τραμπ - Ζελένσκι έχουν υπάρξει πιο περίπλοκες σε σύγκριση με εκείνες που διατηρεί ο Ουκρανός πρόεδρος με άλλους ηγέτες των G7. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επεισοδιακή συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο, η οποία κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση.



Παράλληλα, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει προβληματισμό για την απρόβλεπτη προσέγγιση που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή πολιτική κατά τη δεύτερη θητεία του.



Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει να επιδιώκει τη στήριξη των χωρών της ομάδας G7 — Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών — απέναντι στη Ρωσία.



Μια συνομιλία ανάμεσα στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν , και τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι , καταγράφηκε από τα μικρόφωνα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των G7, με τους δύο ηγέτες να φαίνεται πως συζητούσαν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο συνάντησης του Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.Η συνομιλία έλαβε χώρα λίγο πριν από συνεδρίαση της συνόδου των G7. Μετά την ανταλλαγή χαιρετισμών, ο Εμανουέλ Μακρόν ρώτησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για πόσο διάστημα επρόκειτο να παραμείνει στη Γαλλία στο πλαίσιο των εργασιών της συνόδου.Ο Ουκρανός πρόεδρος φάνηκε να απαντά ότι θα μπορούσε να παραμείνει μόνο μία ακόμη πλήρη ημέρα, καθώς στις 18 του μήνα επρόκειτο να μεταβεί στις Βρυξέλλες.Στη συνέχεια, ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε εάν οργανωνόταν κάποια «διμερής» συνάντηση, με μέρος της φράσης του να μην ακούγεται καθαρά.«Με τον πρόεδρο Τραμπ;» φέρεται να απάντησε ο Ζελένσκι.Ακολούθησε μια σύντομη συνομιλία χαμηλόφωνα μεταξύ των δύο ηγετών, διάρκειας άνω των 20 δευτερολέπτων, η οποία δεν καταγράφηκε καθαρά. Όταν ο Μακρόν ακούστηκε ξανά πιο ευδιάκριτα, είπε: «Εντάξει, θα το κανονίσουμε».Το περιστατικό δημιούργησε εικασίες ότι οι δύο ηγέτες προσπαθούσαν να αποφύγουν να γίνουν αντιληπτές οι λεπτομέρειες της συζήτησής τους.Λίγο αργότερα, ο Μακρόν αναφέρθηκε σε επερχόμενη συνάντηση των G7, προτού εκείνος και ο Ζελένσκι χαμηλώσουν ξανά τη φωνή τους.Οι σχέσεις Τραμπ - Ζελένσκι έχουν υπάρξει πιο περίπλοκες σε σύγκριση με εκείνες που διατηρεί ο Ουκρανός πρόεδρος με άλλους ηγέτες των G7. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επεισοδιακή συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο, η οποία κατέληξε σε έντονη αντιπαράθεση.Παράλληλα, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει προβληματισμό για την απρόβλεπτη προσέγγιση που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη διεθνή πολιτική κατά τη δεύτερη θητεία του.Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει να επιδιώκει τη στήριξη των χωρών της ομάδας G7 — Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών — απέναντι στη Ρωσία.

Την ίδια ώρα, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, Ουκρανία και Ρωσία εξακολουθούν να ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones και πυραύλους.



Ζελένσκι: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παρέχουν υποστήριξη Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια «πολυμερή συνάντηση» με τους ηγέτες των G7 και ευχαρίστησε τους ομολόγους του για τη συμμετοχή τους.



«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς», έγραψε ο Ζελένσκι. «Περισσότεροι πύραυλοι αεράμυνας μαζί με άδειες για την παραγωγή τους, πακέτο στήριξης για τον χειμώνα και ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία. Σημαντικό είναι επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παρέχουν υποστήριξη σε αυτές τις προσπάθειες».



Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συνομίλησαν τελικά κατά τη διάρκεια της συνόδου την Τρίτη. Μετά τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θεωρεί πως η Ρωσία θα πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία.



Ο Ουκρανός πρόεδρος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τη συζήτησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες διακρίνεται και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.



«Είναι πάντα σημαντικό να συντονίζουμε τις θέσεις μας», ανέφερε ο Ζελένσκι συνοδεύοντας τις φωτογραφίες.



Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς δήλωσε στη Daily Mail ότι η στάση του Τραμπ και του Ζελένσκι «υπέδειχνε μια ήρεμη, υπεύθυνη και συναινετική συζήτηση», ενώ εκτίμησε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φαινόταν να αναλαμβάνει «τον ρόλο του συντονιστή ή του διαιτητή».



Η ίδια συνέκρινε τη συνάντηση της Τρίτης με εκείνη που είχαν οι δύο ηγέτες στο Βατικανό τον περασμένο Απρίλιο, πριν από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, σημειώνοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις κάθισαν «ο ένας απέναντι στον άλλον, χωρίς βοηθητικά στοιχεία πέρα από δύο απλές καρέκλες, δημιουργώντας την εικόνα ισότιμου καθεστώτος».



Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνομιλίας με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνόδου των G7.