Γωγώ Μαστροκώστα: Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της μαζί με την κόρη της
Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο έχασε τη μάχη με τον καρκίνο έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό»

Πριν από περίπου δυόμισι χρόνια είχε πραγματοποιήσει η Γωγώ Μαστροκώστα την τελευταία της δημόσια εμφάνιση μαζί με την κόρη της, Βικτώρια Δέλλα.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου σε ηλικία 56 ετών.  Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Γωγώς Μαστροκώστα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Συγκεκριμένα, είχε δώσει το «παρών» στον γάμο της κόρης της φίλης της και σχεδιάστριας, Στάλως Ηλία.

Η τελετή είχε πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Τα σχετικά στιγμιότυπα από την παρουσία της Γωγώς Μαστροκώστα στον γάμο είχε δημοσιεύσει τότε ο Χάρης Σιανίδης στο Instagram. Σε ένα από αυτά η πρώην γυμνάστρια εμφανίζεται χαμογελαστή με το παιδί της.

Η κόρη της έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Όπως έγραψε η Βικτώρια Δέλλα: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

Ο Χάρης Σιανίδης ήταν στενός φίλος της Γωγώς Μαστροκώστα επί 26 χρόνια.  Ο PR manager είπε το δικό του αντίο στην πρώην γυμνάστρια και μοντέλο, αναρτώντας στα social media φωτογραφίες από κοινές εμφανίσεις τους. Μεταξύ άλλων στάθηκε στα τελευταία τέσσερα δύσκολα χρόνια που πέρασε η Γωγώ Μαστροκώστα, επισημαίνοντας ότι ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας και η κόρη τους δεν έλειψαν ποτέ από το πλευρό της.

