Μουντιάλ 2026: Ο Καταλανός μαραγκός που υποσχέθηκε μια... κουζίνα δώρο στον προπονητή του Πράσινου Ακρωτηρίου

Το πρώτο μεγάλο μπαμ στο Μουντιάλ προέκυψε στον αγώνα Ισπανίας-Πράσινο Ακρωτήρι και στην Καταλωνία ήταν κάτι παραπάνω από... χαρούμενοι για τη γκέλα της φούρια ρόχα