Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Μουντιάλ 2026: Ο Καταλανός μαραγκός που υποσχέθηκε μια... κουζίνα δώρο στον προπονητή του Πράσινου Ακρωτηρίου
Μουντιάλ 2026: Ο Καταλανός μαραγκός που υποσχέθηκε μια... κουζίνα δώρο στον προπονητή του Πράσινου Ακρωτηρίου
Το πρώτο μεγάλο μπαμ στο Μουντιάλ προέκυψε στον αγώνα Ισπανίας-Πράσινο Ακρωτήρι και στην Καταλωνία ήταν κάτι παραπάνω από... χαρούμενοι για τη γκέλα της φούρια ρόχα
Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ξεκίνησε και μέχρι στιγμής ελάχιστα από τα φαβορί έχουν καταφέρει να δικαιολογήσουν τον τίτλο τους με την Ισπανία να πέφτει θύμα τεράστιας έκπληξη καθώς στην πρεμιέρα της έμεινε στη λευκή ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήρι...
Ένα αποτέλεσμα που αντιμετωπίστηκε ως ήττα στη χώρα της Ιβηρικής... Όχι όμως σε όλη την επικράτεια της καθώς στην Καταλωνία θα μπορούσε να πει κανείς ότι το επίτευγμα των παικτών από το Κάπο Βέρντε πανηγυρίστηκε σαν νίκη.
Κι αν πιστεύει κάποιος ότι υπερβάλλουμε, να αναφέρουμε ότι σήμερα (Τρίτη, 16/6) στο Radio Catalunya 1 φιλοξενήθηκε ο Ντάνι Καμπάνιες.
Ποιος είναι ο κύριος; Ένας Καταλανός μαραγκός που ζει εδώ και 20 χρόνια στο Πράσινο Ακρωτήρι.
Γιατί ήταν σημαντικός ο Καμπάνιες; Ο ταπεινός μαραγκός αυτήν την περίοδο κατασκευάζει την κουζίνα του ομοσπονδιακού προπονητή, Πέδρο Λεϊτάο και αποκάλυψε το πριμ που του υποσχέθηκε σε περίπτωση που το Πράσινο Ακρωτήρι νικούσε την Ισπανία!
«Κατασκευάζουμε την κουζίνα του εκλέκτορα της εθνικής και του είπα ότι αν κέρδιζαν το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία, θα του την έκανα εντελώς δωρεάν», είπε ο Καμπάνιες και συμπλήρωσε: « Επίσης, είχα συνεργαστεί με τον αρχηγό της ομάδας πριν από δέκα ή δώδεκα χρόνια. Εδώ έχει πολλή δουλειά».
Ο Καταλανός επιχειρηματίας δεν αποκάλυψε αν θα κάνει δώρο την κουζίνα μετά την ισοπαλία που απέσπασε η ομάδα του Λεϊτάο, αλλά περιέγραψε τη νύχτα χαράς σε όλη τη χώρα...
«Αυτό που συνέβη είναι ένα ιστορικό γεγονός. Μετά το παιχνίδι οι δρόμοι γέμισαν, ήταν ένα απόλυτο πάρτι. Συγγενείς, φίλοι, όλος ο κόσμος είχε βγει έξω. Ήταν υπέροχο. Αυτό είναι πολύ καλό για το Πράσινο Ακρωτήριο. Η ελπίδα δεν χάνεται ποτέ. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν και θα βγουν για να νικήσουν στο ματς κόντρα στη Σαουδική Αραβία».
Ο Καμπάνιες μοιράστηκε επίσης μια παλαιότερη ιστορία για τον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου ο οποίος εξελίχθηκε σε πρόσωπο του αγώνα:
«Παλιότερα μου ζητούσε να του αγοράσω γάντια, επειδή εκεί ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς στη χώρα. Σήμερα, η πραγματικότητα για τον 40χρονο γκολκίπερ, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, είναι πολύ διαφορετική. Είναι παικταράς, τώρα τα γάντια του δεν έχουν καμία σχέση με τότε. Είναι εξαιρετικά ταπεινός και εργατικός».
Ένα αποτέλεσμα που αντιμετωπίστηκε ως ήττα στη χώρα της Ιβηρικής... Όχι όμως σε όλη την επικράτεια της καθώς στην Καταλωνία θα μπορούσε να πει κανείς ότι το επίτευγμα των παικτών από το Κάπο Βέρντε πανηγυρίστηκε σαν νίκη.
Κι αν πιστεύει κάποιος ότι υπερβάλλουμε, να αναφέρουμε ότι σήμερα (Τρίτη, 16/6) στο Radio Catalunya 1 φιλοξενήθηκε ο Ντάνι Καμπάνιες.
Ποιος είναι ο κύριος; Ένας Καταλανός μαραγκός που ζει εδώ και 20 χρόνια στο Πράσινο Ακρωτήρι.
Γιατί ήταν σημαντικός ο Καμπάνιες; Ο ταπεινός μαραγκός αυτήν την περίοδο κατασκευάζει την κουζίνα του ομοσπονδιακού προπονητή, Πέδρο Λεϊτάο και αποκάλυψε το πριμ που του υποσχέθηκε σε περίπτωση που το Πράσινο Ακρωτήρι νικούσε την Ισπανία!
📌 Dani Cabanes, fuster català a Cap Verd: "Li vaig dir al seleccionador que si guanyaven el partit contra Espanya, li regalava la cuina que li estic fent" https://t.co/B2ub4M2l05— RAC1 (@rac1) June 16, 2026
«Κατασκευάζουμε την κουζίνα του εκλέκτορα της εθνικής και του είπα ότι αν κέρδιζαν το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία, θα του την έκανα εντελώς δωρεάν», είπε ο Καμπάνιες και συμπλήρωσε: « Επίσης, είχα συνεργαστεί με τον αρχηγό της ομάδας πριν από δέκα ή δώδεκα χρόνια. Εδώ έχει πολλή δουλειά».
Ο Καταλανός επιχειρηματίας δεν αποκάλυψε αν θα κάνει δώρο την κουζίνα μετά την ισοπαλία που απέσπασε η ομάδα του Λεϊτάο, αλλά περιέγραψε τη νύχτα χαράς σε όλη τη χώρα...
«Αυτό που συνέβη είναι ένα ιστορικό γεγονός. Μετά το παιχνίδι οι δρόμοι γέμισαν, ήταν ένα απόλυτο πάρτι. Συγγενείς, φίλοι, όλος ο κόσμος είχε βγει έξω. Ήταν υπέροχο. Αυτό είναι πολύ καλό για το Πράσινο Ακρωτήριο. Η ελπίδα δεν χάνεται ποτέ. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν και θα βγουν για να νικήσουν στο ματς κόντρα στη Σαουδική Αραβία».
Ο Καμπάνιες μοιράστηκε επίσης μια παλαιότερη ιστορία για τον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου ο οποίος εξελίχθηκε σε πρόσωπο του αγώνα:
«Παλιότερα μου ζητούσε να του αγοράσω γάντια, επειδή εκεί ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς στη χώρα. Σήμερα, η πραγματικότητα για τον 40χρονο γκολκίπερ, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, είναι πολύ διαφορετική. Είναι παικταράς, τώρα τα γάντια του δεν έχουν καμία σχέση με τότε. Είναι εξαιρετικά ταπεινός και εργατικός».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα