Σάκης Τανιμανίδης: Τον είπαν προδότη επειδή ευχήθηκε ο Ολυμπιακός να κατακτήσει την Euroleague, είμαι Έλληνας και θέλω να νικήσει, σχολίασε





Ο παρουσιαστής δημοσίευσε το Σάββατο 23 Μαΐου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο τοποθετήθηκε για την ανάρτηση που έκανε Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτησή του για το Final Four της EuroLeague και στα σχόλια περί «προδοσίας», αναφέρθηκε ο Σάκης Τανιμανίδης , ξεκαθαρίζοντας τη θέση του και δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι είναι Έλληνας και πως θέλει να κερδίσει ο Ολυμπιακός.Ο παρουσιαστής δημοσίευσε το Σάββατο 23 Μαΐου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο τοποθετήθηκε για την ανάρτηση που έκανε κατά τη διάρκεια του Final Four , όταν εξέφρασε ευχές υπέρ του Ολυμπιακού, λίγη ώρα πριν από τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε. Όπως ανέφερε, η δήλωσή του προκάλεσε αντιδράσεις και πλήθος μηνυμάτων με επικριτικό ύφος, στα οποία, όπως είπε, του καταλογίστηκε ακόμη και «προδοσία» προς την ομάδα που υποστηρίζει, τον ΠΑΟΚ.

Στο βίντεο, ο Σάκης Τανιμανίδης εξήγησε αρχικά τι είχε προηγηθεί της ανάρτησης, σημειώνοντας: «Χθες πήγα και είδα τον Ολυμπιακό που έπαιζε με την Φενέρ στο Final Four της Euroluge. Όλοι ξέρετε ότι δεν είμαι Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά έκανα ένα story έξω από το ΟΑΚΑ και είπα ότι σαν Έλληνας εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και να περάσει στον τελικό».Στη συνέχεια, στάθηκε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, περιγράφοντας τον όγκο και την ένταση των μηνυμάτων που δέχτηκε, αλλά και την επιχειρηματολογία του απέναντι στην κριτική που του ασκήθηκε: «Το τι έγινε στα μηνύματά μου δεν περιγράφεται. Ντροπή σου προδότη που υποστηρίζεις τον Ολυμπιακό. Έπρεπε να εύχεσαι να χάσει. Καταλαβαίνω ότι είστε παθιασμένοι με την ομάδα σας και είναι ωραίο να είσαι παθιασμένος με μία ομάδα και καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ακολουθείτε το ρητό: "Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου". Αλλά δεν ισχύει εδώ πέρα. Και εγώ, αν παίξει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ θέλω να τον σκίσουμε. Όταν όμως τώρα ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρ, είμαι Έλληνας και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν τώρα εσύ εύχεσαι, προσεύχεσαι και ανάβεις καντήλια να χάσει o Ολυμπιακός, τι μας λες; Μας λες ότι η ιδιότητά σου ως οπαδός της οποιασδήποτε ομάδας βαραίνει πιο πολύ από την ιδιότητά σου σαν Έλληνας. Και αυτό λέει πολλά για εσένα, όχι για εμένα».