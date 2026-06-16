Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα σήμερα για την Γαλλία κόντρα στην Σενεγάλη, τα ξημερώματα παίζει η Αργεντινή του Μέσι
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Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Αργεντινή Γαλλία

Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα σήμερα για την Γαλλία κόντρα στην Σενεγάλη, τα ξημερώματα παίζει η Αργεντινή του Μέσι

Απόψε στις 22:00  ξεκινά το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ολοκληρώνεται με ματς που κάνει σέντρα  αύριο στις 07:00

Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα σήμερα για την Γαλλία κόντρα στην Σενεγάλη, τα ξημερώματα παίζει η Αργεντινή του Μέσι
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Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αφιερωμένο στο Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία του Εμπαπέ αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στο Ιστ Ράδερφορντ και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου το Ιράκ τη Νορβηγία του Χάλαντ στο Φόξμπορο.

Η Αργεντινή του Μέσι ρίχνεται στη μάχη προκειμένου να υπερασπιστεί το στέμμα της και θα αναμετρηθεί με την Αλγερία του Μαχρέζ στο Κάνσας.


Οι αθλητικές μεταδόσεις του Μουντιάλ σήμερα

Αναλυτικά οι μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Γαλλία - Σενεγάλη (22:00, ΕΡΤ2 
Ιράκ - Νορβηγία (01:00, ΕΡΤ2)
Αργεντινή - Αλγερία (04:00, ΕΡΤ1)
Αυστρία - Ιορδανία (07:00, ΕΡΤ2)
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