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Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα σήμερα για την Γαλλία κόντρα στην Σενεγάλη, τα ξημερώματα παίζει η Αργεντινή του Μέσι
Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα σήμερα για την Γαλλία κόντρα στην Σενεγάλη, τα ξημερώματα παίζει η Αργεντινή του Μέσι
Απόψε στις 22:00 ξεκινά το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ολοκληρώνεται με ματς που κάνει σέντρα αύριο στις 07:00
Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αφιερωμένο στο Μουντιάλ 2026.
Η Γαλλία του Εμπαπέ αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στο Ιστ Ράδερφορντ και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου το Ιράκ τη Νορβηγία του Χάλαντ στο Φόξμπορο.
Η Αργεντινή του Μέσι ρίχνεται στη μάχη προκειμένου να υπερασπιστεί το στέμμα της και θα αναμετρηθεί με την Αλγερία του Μαχρέζ στο Κάνσας.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου:
Γαλλία - Σενεγάλη (22:00, ΕΡΤ2
Ιράκ - Νορβηγία (01:00, ΕΡΤ2)
Αργεντινή - Αλγερία (04:00, ΕΡΤ1)
Αυστρία - Ιορδανία (07:00, ΕΡΤ2)
Η Γαλλία του Εμπαπέ αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη στο Ιστ Ράδερφορντ και στο άλλο παιχνίδι του ομίλου το Ιράκ τη Νορβηγία του Χάλαντ στο Φόξμπορο.
Η Αργεντινή του Μέσι ρίχνεται στη μάχη προκειμένου να υπερασπιστεί το στέμμα της και θα αναμετρηθεί με την Αλγερία του Μαχρέζ στο Κάνσας.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου:
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Μουντιάλ σήμερα
Γαλλία - Σενεγάλη (22:00, ΕΡΤ2
Ιράκ - Νορβηγία (01:00, ΕΡΤ2)
Αργεντινή - Αλγερία (04:00, ΕΡΤ1)
Αυστρία - Ιορδανία (07:00, ΕΡΤ2)
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