«Ανάσα» μέσα στον Ιούνιο στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων, ψηλά όμως οι τιμές των εισιτηρίων

Με το βλέμμα -ούτως ή άλλως- στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες ανακοινώσεις περί συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν, ο πρώτος ουσιαστικά μήνας διακοπών για τους Ευρωπαίους έχει ξεκινήσει με σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων, αποτελώντας μία σημαντική ανάσα για την αγορά οδεύοντας σιγά σιγά προς την αιχμή του καλοκαιριού.



Έστω κι αν οι τιμές βρίσκονται ακόμη ψηλά, στις αρχές Ιουνίου, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων (jet fuel) διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 3,53 δολάρια ανά γαλόνι κατά την πρώτη εβδομάδα του τρέχοντος μήνα. «Στην Ευρώπη, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, 56% υψηλότερες σε σύγκριση με τα προ της κρίσης επίπεδα, ωστόσο έχουν σταθεροποιηθεί μετά την άνοδο που σημειώθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με τη στήριξη, μεταξύ άλλων, εναλλακτικών ροών εφοδιασμού», επισημαίνεται στο σχετικό σχόλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol.



Επισημαίνεται εδώ ότι στο peak της κρίσης στην αγορά, την περίοδο Μαρτίου- Απριλίου έφτασε να είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με την περίοδο προ της 28ης Φεβρουαρίου (οπότε ξέσπασε η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή), ξεπερνώντας ακόμη και τα 5 δολάρια ανά γαλόνι και «πιάνοντας» ιστορικά υψηλά επίπεδα.



Ακριβώς λόγω της αύξησης της τιμής του αεροπορικού καυσίμου υπήρξαν ήδη από το Μάρτιο ανατιμήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων από πλείστες αεροπορικές ανά την Ευρώπη με τα περιθώρια- πάντως- αποκλιμάκωσης να είναι περιορισμένα πολύ περισσότερο σε αυτή τη συγκυρία της ανόδου της ζήτησης λόγω των διακοπών των Ευρωπαίων.

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