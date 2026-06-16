Κοινωνικός τουρισμός και για τους συνταξιούχους ασφαλισμένους - Η διάρκεια του προγράμματος από τη ΔΥΠΑ

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα ολοκληρωθεί την 09.07.2027 - Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ και διατέθηκαν συνολικά 25.000 επιταγές