Live η κίνηση στους δρόμους: Έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αλεξάνδρας, Συγγρού και Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Κίνηση τώρα Τρίτη

Live η κίνηση στους δρόμους: Έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αλεξάνδρας, Συγγρού και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (16/6) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση στους δρόμους: Έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αλεξάνδρας, Συγγρού και Αττική Οδό
UPD:
Δύσκολο το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (16/6) σε αρκετούς από αυτούς.

Δείτε live την πορεία της κίνησης


Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Live η κίνηση στους δρόμους: Έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αλεξάνδρας, Συγγρού και Αττική Οδό


Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό

UPD:

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