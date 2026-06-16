Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Live η κίνηση στους δρόμους: Έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αλεξάνδρας, Συγγρού και Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Έντονο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αλεξάνδρας, Συγγρού και Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (16/6) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
UPD:
Δύσκολο το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας για τους οδηγούς, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (16/6) σε αρκετούς από αυτούς.
Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.
Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.
Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρας, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς επίσης και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις:
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 16, 2026
Προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/BpMflC0NYa
Καθυστερήσεις:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 16, 2026
Προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/BpMflC0NYa
UPD:
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