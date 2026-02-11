Σάκης Τανιμανίδης: Στην Ελλάδα μισούμε την επιτυχία, λέμε ότι κάποιος πέτυχε «γιατί είναι λαμόγιο»
Δυστυχώς εδώ πέρα η επιτυχία για πολλές δεκαετίες ήταν ενοχοποιημένη και είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό, συμπλήρωσε ο παρουσιαστής
Για την επιτυχία στην Ελλάδα μίλησε ο Σάκης Τανιμανίδης, επισημαίνοντας πως είναι κάτι που ο κόσμος μισεί και όταν κάποιος πετυχαίνει θα ακουστεί η ατάκα πως τα κατάφερε «γιατί είναι λαμόγιο».
Ο παρουσιαστής βρέθηκε στο podcast Konilo Talks και σημείωσε πως αυτή είναι η νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλά σε αντίθεση με την Αμερική και αυτό είναι κάτι που θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα.
Ο Σάκης Τανιμανίδης δήλωσε: «Τι συμβαίνει με την Ελλάδα. Δεν είναι ότι αγαπάμε την αποτυχία, αλλά μισούμε την επιτυχία. Αν πετύχει κάποιος, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν οι περισσότεροι είναι ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Οι περισσότεροι έχουν ένα σωρό λόγους να σου αραδιάσουν στο γιατί αυτό είναι κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Λένε "Αυτός πέτυχε γιατί ήταν τυχερός", "αυτός πέτυχε γιατί τον βοήθησε ο μπαμπάς του", "πέτυχε γιατί είναι λαμόγιο". Δεν μπορείς να σκεφτείς κανέναν, ο οποίος έχει πετύχει και όλοι συμφωνούμε ότι είναι πετυχημένος. Σε αντίθεση με πολλές κουλτούρες του εξωτερικού, που όταν δεις κάποιον να έχει πετύχει, θα πουν "Τι έχει κάνει αυτός σωστά, για να το κάνω κι εγώ". Δυστυχώς εδώ πέρα η επιτυχία για πολλές δεκαετίες ήταν ενοχοποιημένη και είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Ας δούμε πώς αυτό μπορεί να αλλάξει, έτσι ώστε να κοιτάμε πώς μπορούμε να πάμε μπροστά και να κάνουμε βήματα μπροστά».
Μιλώντας για τα χρόνια που έζησε στην Αμερική και την απόφασή του να γυρίσει στην Ελλάδα, ο παρουσιαστής εξήγησε: «Το 2011 όταν τελείωσα τις σπουδές μου, αντί να βρω μια νορμάλ δουλειά και να μείνω στην Αμερική, γύρισα πίσω στην Ελλάδα μέσα στην κρίση και άνοιξα μια εταιρία παραγωγής. Αυτή ήταν η επιχειρηματική μου ιδέα και προσπάθησα να πουλήσω ένα πρότζεκτ στα ελληνικά κανάλια, που ήταν μια ταξιδιωτική εκπομπή. Αυτό ήθελα να κάνω, το World Party. Ήμουν πολύ κοντά στο να μείνω στην Αμερική, γιατί είχα ήδη ξεκινήσει να κάνω και συνεντεύξεις για δουλειά σε συμβουλευτική εταιρεία. Κοιτώντας πίσω δεν ήταν η σωστή απόφαση. Τώρα, κοιτώντας πίσω, μπορώ να πω "Είδες τι ωραία; Αυτό έπρεπε να γίνει". Τότε, θεωρώ πως δεν ήταν η σωστή απόφαση, ήταν τεράστιο ρίσκο να γυρίσω πίσω και να κάνω κάτι, το οποίο είχε ελάχιστες πιθανότητες και να συμβεί και να πετύχει. Όταν είσαι νέος, είναι η στιγμή να πάρεις ρίσκα, γιατί και να μην σου βγουν δεν έχεις και πολλά να χάσεις. Αυτό είναι ένα mentality που έχουν περισσότερο ανεπτυγμένο στην Αμερική, με όλα τα αρνητικά που έχει και ειδικά αυτή τη στιγμή».
