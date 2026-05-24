Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι παίκτες του Survivor: Να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας, περνάει έναν απίστευτο Γολγοθά, είπαν
Το ριάλιτι ολοκληρώθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 22χρονου παίκτη
Στην Ελλάδα επέστρεψαν οι παίκτες του Survivor, στέλνοντας ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Σταύρο Φλώρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο ριάλιτι.
Το Σάββατο 23 Μαΐου, οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά την απόφαση της παραγωγής να ολοκληρωθεί το παιχνίδι και το έπαθλο των 250.000 ευρώ να δοθεί στον 22χρονο, που νοσηλεύεται στο Μαϊάμι.
Οι παίκτες μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» που προβλήθηκε την Κυριακή με τον Μιχάλη Σηφάκη να τονίζει τη στήριξή του προς τον Σταύρο Φλώρο, λέγοντας: «Είμαστε πολύ καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε όλοι καλά. Να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Δεν έχουμε προλάβει να μιλήσουμε μαζί του. Μόλις γυρίσαμε. Συμφωνώ 100% με το ότι το έπαθλο πήγε σε εκείνον».
Σε άλλο σημείο, δηλώσεις έκανε και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο 22χρονος και τη συναισθηματική φόρτιση της ομάδας: «Προφανώς και σκεφτόμαστε όλοι μόνο τον Σταύρο. Είμαστε αρτιμελείς, ο Σταύρος περνάει έναν απίστευτο Γολγοθά, και θα τον περνάει γιατί δεν είναι μόνο το ένα χειρουργείο, μένει και η αποκατάσταση. Ο Σταύρος πήγε σε ένα παιχνίδι και τώρα είναι ένα μωρό που πρέπει να μάθει να περπατάει από την αρχή. Μιλήσαμε, είμαστε τόσο χαρούμενοι, γιατί γελούσε και εκείνος. Με παρακαλούσε ο Σταύρος να πάμε κάθε πρωί για ψαροντούφεκο και του έλεγα όχι».
Ο Αλέξανδρος Benzy Καραντώνης εξέφρασε την ανυπομονησία του να δει τον Σταύρο Φλώρο στην Ελλάδα, ενώ πρόσθεσε ότι προέχει η υγεία του: «Περιμένω να τον δω στην Ελλάδα, το μόνο που μας νοιάζει να είναι καλά ο Σταύρος, προχωράμε».
Ο Γιώργος Πολύχρος δήλωσε στενοχωρημένος με την εξέλιξη του παιχνιδιού και τόνισε πως θεωρεί δίκαιη την έκβαση υπέρ του Σταύρου Φλώρου: «Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Προσωπικά στενοχωριέμαι πολύ που έληξε έτσι το παιχνίδι. Ήταν το λογικό να πάρει τη νίκη ο Σταύρος».
Τέλος, ο Ιωάννης Ρέβης χαρακτήρισε ως αυτονόητη την απόφαση της παραγωγής να δώσει το έπαθλο στον 22χρονο: «Ήταν αυτονόητο το έπαθλο να πάει στον Σταύρο. Ήταν αυτό που θέλαμε όλοι. Τέλος καλό, όλα καλά. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ξέρουμε κι εμείς ό,τι κι εσείς. Ξέρουμε ότι ο Σταύρος είναι στο Μαϊάμι. Εσείς μπορεί να ξέρετε περισσότερα. Δεν υπήρξε καν διαπραγμάτευση για το αν θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν γινόταν να συνεχιστεί. Επειδή ένιωθα σαν μεγάλος αδερφός του Σταύρου, το μόνο που νιώθω σαν ευθύνη, είναι που δεν του είπα να μην μπει στη θάλασσα παρότι είχα ένα ένστικτο. Ένιωθα ότι κάτι θα γίνει και θα τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι. Έπρεπε να πάει σε εκείνον το έπαθλο, ήταν αυτονόητο αυτό».
Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά σε θαλάσσια περιοχή του Αγίου Δομίνικου, όταν διερχόμενο ταχύπλοο τον παρέσυρε την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο. Ο παίκτης νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζεται η διαδικασία αποκατάστασής του.
