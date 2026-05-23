Πατέρας Σταύρου Φλώρου από το Survivor: Μπήκε για χειρουργείο, η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε, πονάει πολύ

Σε άλλο σημείο, ο πατέρας μίλησε για τη στήριξη που λαμβάνει ο Σταύρος Φλώρος, τονίζοντας ότι τον έχει βοηθήσει ψυχολογικά η αγάπη του κόσμου, αλλά και τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχεται:

».Την Τετάρτη, ο παρουσιαστής του ριάλιτι Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες την απόφαση της παραγωγής να ολοκληρωθεί το Survivovr. Παράλληλα έγινε γνωστό, ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ θα δοθεί στον Σταύρο Φλώρο . Μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής είπε: «Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».

Ο Σταύρος είδε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor και χάρηκε πολύ με την στήριξη των φίλων του στο παιχνίδι, αλλά και για το ότι τον ανακήρυξαν νικητή. Ένιωσε μία ηθική ικανοποίηση. Ζήτησε την κούπα του Survivor, θέλει να την κρατήσει στα χέρια του. Μας είπε σήμερα ότι τον βοηθάει πάρα πολύ η αγάπη του κόσμου και του δίνουν δύναμη τα μηνύματα που του στέλνουν, ώστε να περάσει τις δυσκολίες γιατί έχει πόνο. Επίσης, έχει καταλάβει ότι η ζωή του έχει αλλάξει, αλλά θα το παλέψει για να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες όλου αυτού, για να μπορέσει να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Πριν λίγο πήγαμε σε ένα εκκλησάκι εδώ κοντά για να προσευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον