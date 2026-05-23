Πατέρας Σταύρου Φλώρου από το Survivor: Μπήκε για χειρουργείο, η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε, πονάει πολύ
Θα γίνουν ακόμα δύο χειρουργεία, οι γιατροί όμως είναι πολύ αισιόδοξοι, δήλωσε ο πατέρας του 22χρονου που τραυματίστηκε στο ριάλιτι
Νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου που τραυματίστηκε στο Survivor, έδωσε ο πατέρας του, αναφερόμενος στον πόνο που νιώθει το παιδί του και στην απαιτητική χειρουργική επέμβαση που έκανε στο δεξί του πόδι, η οποία όπως είπε δεν ολοκληρώθηκε και θα χρειαστεί να επαναληφθεί.
Το Σάββατο 23 Μαΐου προβλήθηκαν στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» δηλώσεις του πατέρα του 22χρονου, που τραυματίστηκε σοβαρά σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Ο ίδιος νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή του.
Όπως είπε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, ο γιος του υποβλήθηκε σε πεντάωρη επέμβαση στο δεξί πόδι, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και προγραμματίζεται νέο χειρουργείο στη φτέρνα. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο 22χρονος έχει έντονους πόνους, με τις προσπάθειες των γιατρών να επικεντρώνονται στη μείωση της δυσφορίας του: «Προχθές το βράδυ ο Σταύρος μπήκε για χειρουργείο στο δεξί του πόδι, το οποίο κράτησε πέντε ώρες. Έπρεπε να ενωθούν κάποιοι τένοντες. Η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε και θα γίνει ξανά ένα χειρουργείο στη φτέρνα του. Στο αριστερό πόδι κάνουν ό,τι μπορούν για να μειωθεί ο πόνος, επειδή πονάει πολύ. Μας είπαν οι γιατροί ότι θα κάτσουμε δέκα μέρες στο νοσοκομείο και θα ακολουθήσουν τρεις εβδομάδες αποκατάστασης. Θα γίνουν ακόμα δύο χειρουργεία. Οι γιατροί όμως είναι πολύ αισιόδοξοι».
Σε άλλο σημείο, ο πατέρας μίλησε για τη στήριξη που λαμβάνει ο Σταύρος Φλώρος, τονίζοντας ότι τον έχει βοηθήσει ψυχολογικά η αγάπη του κόσμου, αλλά και τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχεται: «Ο Σταύρος είδε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor και χάρηκε πολύ με την στήριξη των φίλων του στο παιχνίδι, αλλά και για το ότι τον ανακήρυξαν νικητή. Ένιωσε μία ηθική ικανοποίηση. Ζήτησε την κούπα του Survivor, θέλει να την κρατήσει στα χέρια του. Μας είπε σήμερα ότι τον βοηθάει πάρα πολύ η αγάπη του κόσμου και του δίνουν δύναμη τα μηνύματα που του στέλνουν, ώστε να περάσει τις δυσκολίες γιατί έχει πόνο. Επίσης, έχει καταλάβει ότι η ζωή του έχει αλλάξει, αλλά θα το παλέψει για να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες όλου αυτού, για να μπορέσει να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Πριν λίγο πήγαμε σε ένα εκκλησάκι εδώ κοντά για να προσευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον».
Την Τετάρτη, ο παρουσιαστής του ριάλιτι Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες την απόφαση της παραγωγής να ολοκληρωθεί το Survivovr. Παράλληλα έγινε γνωστό, ότι το έπαθλο των 250.000 ευρώ θα δοθεί στον Σταύρο Φλώρο. Μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής είπε: «Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».
