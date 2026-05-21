Σταύρος Φλώρος: Όταν έμαθε ότι κέρδισε το Survivor είπε «μάνα θα φέρω την κούπα», δεν ενδιαφέρθηκε για τα χρήματα, λέει η μητέρα του
Σταύρος Φλώρος: Όταν έμαθε ότι κέρδισε το Survivor είπε «μάνα θα φέρω την κούπα», δεν ενδιαφέρθηκε για τα χρήματα, λέει η μητέρα του
Οι γιατροί θα προσπαθήσουν να μειώσουν τον πόνο στο αριστερό πόδι και να δώσουν το σχήμα για να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος, είπε η μητέρα του
Την αντίδραση του Σταύρου Φλώρου όταν ενημερώθηκε ότι είναι ο νικητής του Survivor, περιέγραψε η μητέρα του, τονίζοντας ότι το παιδί της εστίασε περισσότερο στο τρόπαιο, παρά στα χρήματα που θα λάβει.
Ο 22χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο, νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, καθώς εκεί συνεχίζεται η αποκατάστασή του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σταύρος Φλώρος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, καθώς και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.
Η μητέρα του παίκτη μίλησε την Πέμπτη 21 Μαΐου στην εκπομπή «Buongiorno» εξηγώντας ότι ο Ατζούν Ιλιτζαλί έχει φροντίσει για την ιατρική περίθαλψη του παιδιού της. Στη συνέχεια, μετέφερε τα λόγια του Σταύρου Φλώρου σχετικά με την απόφαση της παραγωγής να ολοκληρώσει το ριάλιτι και να αναδείξει εκείνον ως νικητή.
Όπως είπε η μητέρα του: «Ο Ατζούν επικοινωνεί συχνά με τον Σταύρο και έχει βάλει μια ομάδα 15 γιατρών, οι οποίοι είναι κορυφαίοι και ενδιαφέρονται πραγματικά για το παιδί μου. Δεν περνάνε απλά να του πουν μια καλημέρα, είναι εκεί, κάνουν ό,τι εξετάσεις χρειάζεται και τον προσέχουν. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για την κατάσταση του παιδιού μας. Όταν πληροφορήθηκε ότι κέρδισε τελικά το Survivor, ο Σταύρος ενθουσιασμένος μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ατζούν και του είπε ότι θέλει και την κούπα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο μου είπε, “εγώ μάνα θα την φέρω την κούπα”. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τα χρήματα. Προσπαθεί να είναι τόσο θετικός και χαρούμενος ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η μητέρα του Σταύρου Φλώρου περιέγραψε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού της, προσθέτοντας πως θα υποβληθεί σε νέο χειρουργείο: «Μέσα στην ημέρα μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να μην χρειαστεί κι άλλο χειρουργείο. Στο δεξί πόδι οι γιατροί θα προσπαθήσουν να πετύχουν πλήρη αποκατάσταση, ενώ στο αριστερό θα επιχειρήσουν να μειώσουν τον πόνο και να δώσουν το σχήμα, έτσι ώστε σε δεύτερο χρόνο να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος. Πονάει πολύ το αριστερό του ποδαράκι και θα κάνουν κάτι με τα νεύρα για να το περιορίσουν. Ακόμη όμως και μέσα στον πόνο του, χαμογελάει».
«Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος»
Το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες ότι μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ενώ τόνισε ότι το χρηματικό έπαθλο θα δοθεί στον 22χρονο: «Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».
Ο 22χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο, νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, καθώς εκεί συνεχίζεται η αποκατάστασή του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σταύρος Φλώρος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, καθώς και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.
Η μητέρα του παίκτη μίλησε την Πέμπτη 21 Μαΐου στην εκπομπή «Buongiorno» εξηγώντας ότι ο Ατζούν Ιλιτζαλί έχει φροντίσει για την ιατρική περίθαλψη του παιδιού της. Στη συνέχεια, μετέφερε τα λόγια του Σταύρου Φλώρου σχετικά με την απόφαση της παραγωγής να ολοκληρώσει το ριάλιτι και να αναδείξει εκείνον ως νικητή.
Όπως είπε η μητέρα του: «Ο Ατζούν επικοινωνεί συχνά με τον Σταύρο και έχει βάλει μια ομάδα 15 γιατρών, οι οποίοι είναι κορυφαίοι και ενδιαφέρονται πραγματικά για το παιδί μου. Δεν περνάνε απλά να του πουν μια καλημέρα, είναι εκεί, κάνουν ό,τι εξετάσεις χρειάζεται και τον προσέχουν. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για την κατάσταση του παιδιού μας. Όταν πληροφορήθηκε ότι κέρδισε τελικά το Survivor, ο Σταύρος ενθουσιασμένος μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ατζούν και του είπε ότι θέλει και την κούπα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο μου είπε, “εγώ μάνα θα την φέρω την κούπα”. Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τα χρήματα. Προσπαθεί να είναι τόσο θετικός και χαρούμενος ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η μητέρα του Σταύρου Φλώρου περιέγραψε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού της, προσθέτοντας πως θα υποβληθεί σε νέο χειρουργείο: «Μέσα στην ημέρα μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να μην χρειαστεί κι άλλο χειρουργείο. Στο δεξί πόδι οι γιατροί θα προσπαθήσουν να πετύχουν πλήρη αποκατάσταση, ενώ στο αριστερό θα επιχειρήσουν να μειώσουν τον πόνο και να δώσουν το σχήμα, έτσι ώστε σε δεύτερο χρόνο να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος. Πονάει πολύ το αριστερό του ποδαράκι και θα κάνουν κάτι με τα νεύρα για να το περιορίσουν. Ακόμη όμως και μέσα στον πόνο του, χαμογελάει».
«Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος»
Το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες ότι μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, ενώ τόνισε ότι το χρηματικό έπαθλο θα δοθεί στον 22χρονο: «Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα