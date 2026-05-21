Σταύρος Φλώρος: Όταν έμαθε ότι κέρδισε το Survivor είπε «μάνα θα φέρω την κούπα», δεν ενδιαφέρθηκε για τα χρήματα, λέει η μητέρα του

Ο Σταύρος Φλώρος βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου συνεχίζεται η αποκατάστασή του μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Ο 22χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό. Ο ίδιος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.