Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος του Survivor στο συμβούλιο του νησιού - To έπαθλο των 250.000 ευρώ πηγαίνει στον Σταύρο Φλώρο
Αυλαία έριξε πρόωρα απόψε το Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου. Το ατύχημα που είχε ο παίκτης στη θάλασσα του Άγιου Δομίνικου είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, όπου θα γίνει η αποκατάσταση στον δεξί αστράγαλό του.
Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου προβλήθηκε ένα επεισόδιο μόλις μερικών λεπτών. Στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη και υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή τον ηρωισμό και την ψυχραιμία του Μάνου Μαλλιαρού που βρισκόταν μαζί του την ώρα του ατυχήματος.
Ο παρουσιαστής τόνισε ότι η Acun Medya και ο τηλεοπτικός σταθμός θα σταθούν στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου και ανακοίνωσε ότι το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι να δώσουν το έπαθλο των 250.000 σε εκείνον, σε έναν «Survivor της πραγματικής ζωής», όπως τον χαρακτήρισε.
Αφού ο Γιώργος Λιανός επικοινώνησε στους τηλεθεατές ότι τα γυρίσματα σταματούν, με το τέλος να γράφεται έτσι για τον φετινό κύκλο, ζήτησε από τους παίκτες να στείλουν το μήνυμά τους στον Σταύρο. Όλοι τους διευκρίνισαν πως δεν είναι πλέον χωρισμένοι σε «Αθηναίους» και «Επαρχιώτες», αλλά ότι είναι μία οικογένεια που θα σταθεί δίπλα του.
Δείτε το βίντεο με το τελευταίο συμβούλιο του νησιού
Πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Λιανός είπε: «Ένα διερχόμενο σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Με την βοήθεια του Μάνου που έδειξε απόλυτη ψυχραιμία και ηρωισμό, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο σκάφος, έφτασε στο λιμάνι, όπου μετά από ελάχιστο χρόνο έφτασε το ασθενοφόρο. Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία τραυμάτων στην Αμερική».
Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής σημείωσε πως τόσο ο σταθμός όσο και η παραγωγή θα κάνουν τα πάντα για να έχει ο Σταύρος την καλύτερη ιατρική περίθαλψη, καθώς αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειάς τους. «Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το Survivor αναφέρει: «Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του. Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.
Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων. Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν. Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.
Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης, εάν αυτό χρειαστεί. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου».
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το τέλος του Survivor
