Γιώργος Λιανός για Σταύρο Φλώρο: Είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής, είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους
Για εμένα ο τελικός έγινε εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό που ξυπνήσαμε με την είδηση του τραγικού ατυχήματος, ανέφερε ο παρουσιαστής του Survivor
Νικητή της ζωής χαρακτήρισε ο Γιώργος Λιανός τον Σταύρο Φλώρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο Survivor, τονίζοντας πως η ιστορία του τον έχει επηρεάσει βαθιά.
Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι, με τον παρουσιαστή να ανακοινώνει στους παίκτες πως μετά το περιστατικό με τον 22χρονο, αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Το πρωί της Πέμπτης ο Γιώργος Λιανός μίλησε για το συμβάν στη ραδιοφωνική εκπομπή Sfera 102,2 και απόσπασμα με τις δηλώσεις του προβλήθηκε στο «Buongiorno».
Μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής σχολίασε ότι για εκείνον ο Σταύρος Φλώρος είναι ο μεγάλος νικητής του φετινού κύκλου και παράλληλα εξέφρασε τις ευχές του, ο παίκτης που νοσηλεύεται στο Μαϊάμι, να ξεπεράσει όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει.
Όπως είπε: «Βάλαμε μια τελεία για να κλείσει και να έχουν και τα παιδιά μια ευκαιρία να πουν μια κουβέντα πριν αποχωρήσουν. Τα παιδιά δεν το άκουσαν χθες πρώτη φορά. Το γύρισμα έγινε χθες το βράδυ. Για τυπικούς λόγους ανακοινώσαμε ότι νικητές ουσιαστικά… Για εμένα ο τελικός έγινε στις 11 Μαΐου, εκείνο το πολύ άσχημο πρωινό που ξυπνήσαμε με την είδηση του τραγικού ατυχήματος. Στον τελικό για εμένα, πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος. Κέρδισαν και οι δυο. Ο Σταύρος είναι ξεκάθαρα ο νικητής της ζωής, ένας πραγματικός Survivor. Του ταιριάζει και ο τίτλος πλέον, είναι συνυφασμένος με αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία που μας σημάδεψε όλους. Θα την κουβαλάμε μία ζωή μέσα μας».
Κλείνοντας, ο παρουσιαστής ευχήθηκε: «Ευχόμαστε να έχει μια καλή ζωή από εδώ και πέρα ο Σταύρος. Έχει ισχυρούς ανθρώπους δίπλα του, που θα τον στηρίξουν όχι μόνο στα ιατρικά, αλλά σε όλα τα επίπεδα της ζωής του».
Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει την αποκατάστασή της υγείας του στο Μαϊάμι , έπειτα από το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στη θάλασσα του Αγίου Δομίνικου. Ο 22χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο Μαλλιαρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σταύρος Φλώρος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, καθώς και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το τέλος του Survivor
«Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του. Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.
Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων. Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν. Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.
Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης, εάν αυτό χρειαστεί. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου».
