Γιάννης Κατινάκης: Από ένα σημείο και μετά όταν δέχεσαι τόση κακοποίηση, θα βγεις και θα ουρλιάξεις, θα θερίσεις κόσμο
Γιάννης Κατινάκης: Από ένα σημείο και μετά όταν δέχεσαι τόση κακοποίηση, θα βγεις και θα ουρλιάξεις, θα θερίσεις κόσμο
Η ασφάλειά μου με νοιάζει πιο πολύ, έχω να μπω στο τρένο πάνω από 6-7 χρόνια, είπε ο YouTuber και ηθοποιός
Στο ζήτημα της ψυχολογικής πίεσης και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η παρατεταμένη κακοποίηση στη συμπεριφορά ενός ανθρώπου αναφέρθηκε ο Γιάννης Κατινάκης, περιγράφοντας πώς η συσσώρευση τέτοιων εμπειριών μπορεί, όπως λέει, να οδηγήσει σε έντονες αντιδράσεις.
Ο YouTuber και ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή «Στούντιο 4» τονίζοντας ότι δίνει προτεραιότητα στην προσωπική του ασφάλεια, ενώ πρόσθεσε πως δραστηριότητες που για άλλους είναι απλές, όπως μια βόλτα ή η χρήση των μέσων μεταφοράς, για τον ίδιο συνδέονται με έντονο άγχος και αίσθηση κινδύνου λόγω των ομοφοβικών επιθέσεων που έχει βιώσει.
Ο Γιάννης Κατινάκης ανέφερε, ότι αποφεύγει τα ΜΜΜ εδώ και χρόνια, επιλέγοντας να μετακινείται με ταξί, παρά το υψηλό κόστος, καθώς έτσι διατηρεί την ψυχική του ισορροπία. Παράλληλα, δήλωσε ότι η καθημερινότητά του χαρακτηρίζεται από συνεχή επαγρύπνηση και «ανάγνωση» του χώρου, όπως είπε, ώστε να αποφεύγει καταστάσεις που τον κάνουν να νιώθει ανασφάλεια.
Σε άλλο σημείο τόνισε, ότι η παρατεταμένη πίεση και κακοποίηση μπορεί να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε οριακές αντιδράσεις, ενώ απάντησε και σε όσους υποτιμούν το ζήτημα, λέγοντας πως θα έπρεπε να βιώσουν την ίδια καθημερινότητα για να το κατανοήσουν: Παίρνω ταξί και νομίζω ότι έχω δώσει γύρω στα 15 νεφρά σε ταξί. Δεν το μετανιώνω, γιατί δίνω τα λεφτά μου για να κρατώ την ψυχική μου ηρεμία σε κάποια επίπεδα που δεν θα βγω να ουρλιάζω, γιατί από ένα σημείο και μετά, όταν δέχεσαι τόση κακοποίηση θα βγεις και θα ουρλιάξεις, θα βγεις και θα θερίσεις κόσμο. Μας λένε "εντάξει πια, πώς κάνετε έτσι; Τι πρόβλημα έχετε;". Ζήσε μια ημέρα στα παπούτσια μου κι έλα να μου πεις μετά».
Δείτε το βίντεο
Περιγράφοντας τον λόγο που αποφεύγει να χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ, είπε: «Η ασφάλειά μου με νοιάζει πιο πολύ. Για έναν άνθρωπο που δεν το έχει βιώσει ποτέ αυτό, το να βγει να πάει μία βόλτα, να περπατήσει στο κέντρο ή να πάρει τα ΜΜΜ είναι κάτι πάρα πολύ απλό, ως και αδιάφορο, ασήμαντο, βαρετό. Για εμένα είναι αρένα, γι' αυτό και επιλέγω να μην μπαίνω στα ΜΜΜ Έχω να μπω στο τρένο πάνω από 6-7 χρόνια. Σε όσους το λέω σοκάρονται. Με παιδιά που έχουμε αντίστοιχα βιώματα λέμε "δεν θα μπούμε τώρα εκεί πέρα". Περπατάμε, αλλά διαβάζουμε τον χώρο πολύ διαφορετικά, βλέπουμε κάποιον στα δέκα μέτρα και λέμε "πάμε από αλλού”. Είναι μία μόνιμη επιβίωση».
Ο YouTuber και ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή «Στούντιο 4» τονίζοντας ότι δίνει προτεραιότητα στην προσωπική του ασφάλεια, ενώ πρόσθεσε πως δραστηριότητες που για άλλους είναι απλές, όπως μια βόλτα ή η χρήση των μέσων μεταφοράς, για τον ίδιο συνδέονται με έντονο άγχος και αίσθηση κινδύνου λόγω των ομοφοβικών επιθέσεων που έχει βιώσει.
Ο Γιάννης Κατινάκης ανέφερε, ότι αποφεύγει τα ΜΜΜ εδώ και χρόνια, επιλέγοντας να μετακινείται με ταξί, παρά το υψηλό κόστος, καθώς έτσι διατηρεί την ψυχική του ισορροπία. Παράλληλα, δήλωσε ότι η καθημερινότητά του χαρακτηρίζεται από συνεχή επαγρύπνηση και «ανάγνωση» του χώρου, όπως είπε, ώστε να αποφεύγει καταστάσεις που τον κάνουν να νιώθει ανασφάλεια.
Σε άλλο σημείο τόνισε, ότι η παρατεταμένη πίεση και κακοποίηση μπορεί να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε οριακές αντιδράσεις, ενώ απάντησε και σε όσους υποτιμούν το ζήτημα, λέγοντας πως θα έπρεπε να βιώσουν την ίδια καθημερινότητα για να το κατανοήσουν: Παίρνω ταξί και νομίζω ότι έχω δώσει γύρω στα 15 νεφρά σε ταξί. Δεν το μετανιώνω, γιατί δίνω τα λεφτά μου για να κρατώ την ψυχική μου ηρεμία σε κάποια επίπεδα που δεν θα βγω να ουρλιάζω, γιατί από ένα σημείο και μετά, όταν δέχεσαι τόση κακοποίηση θα βγεις και θα ουρλιάξεις, θα βγεις και θα θερίσεις κόσμο. Μας λένε "εντάξει πια, πώς κάνετε έτσι; Τι πρόβλημα έχετε;". Ζήσε μια ημέρα στα παπούτσια μου κι έλα να μου πεις μετά».
Δείτε το βίντεο
Περιγράφοντας τον λόγο που αποφεύγει να χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ, είπε: «Η ασφάλειά μου με νοιάζει πιο πολύ. Για έναν άνθρωπο που δεν το έχει βιώσει ποτέ αυτό, το να βγει να πάει μία βόλτα, να περπατήσει στο κέντρο ή να πάρει τα ΜΜΜ είναι κάτι πάρα πολύ απλό, ως και αδιάφορο, ασήμαντο, βαρετό. Για εμένα είναι αρένα, γι' αυτό και επιλέγω να μην μπαίνω στα ΜΜΜ Έχω να μπω στο τρένο πάνω από 6-7 χρόνια. Σε όσους το λέω σοκάρονται. Με παιδιά που έχουμε αντίστοιχα βιώματα λέμε "δεν θα μπούμε τώρα εκεί πέρα". Περπατάμε, αλλά διαβάζουμε τον χώρο πολύ διαφορετικά, βλέπουμε κάποιον στα δέκα μέτρα και λέμε "πάμε από αλλού”. Είναι μία μόνιμη επιβίωση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα