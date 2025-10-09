Γιάννης Κατινάκης: Στα σχολικά μου χρόνια βίωσα μόνο μίσος λόγω της σεξουαλικότητάς μου



Οι γονείς του δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν τις φοβίες του, με τον πανικό να τους κυριεύει. «Όταν έχεις ένα παιδί έξι χρονών και σου λέει “θα πεθάνουμε όλοι”, “γιατί να πάω σχολείο αφού θα πεθάνω μια μέρα”, να κλαίω και να παθαίνω πανικό και να μην μπορώ να λειτουργήσω δεν ήμουν λειτουργικός ως παιδί λόγω αυτών των σκέψεων. Υπήρχε πανικός από τους γονείς, δεν ήξεραν πώς να διαχειριστούν αυτό το πράγμα», πρόσθεσε.

Την αντιμετώπιση που είχε ως παιδί από συνομήλικούς του περιέγραψε ο Γιάννης Κατινάκης . Στα παιδικά του χρόνια συνάντησε μόνο μίσος λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Γι' αυτό δεν περίμενε, όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος ο κωμικός, ότι ο κόσμος θα τον στηρίξει και θα τον αγαπήσει.«Παίρνω πολλή αγάπη από τον κόσμο, αγάπη που δεν περίμενα ποτέ ότι θα πάρω. Ειδικά όντας ένα παιδί, το οποίο στα σχολικά του χρόνια βίωσε μόνο το μίσος, λόγω της σεξουαλικότητας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κατινάκης στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.Στην ίδια συνέντευξη, ο κωμικός αναφέρθηκε στη συνήθεια που έχει να κάνει αρνητικές σκέψεις, κάτι που τον συνοδεύει από την παιδική του ηλικία. «Σίγουρα έχω μια προδιάθεση και μια τάση στην αρνητική σκέψη, έχω ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Είναι ένα μονοπάτι δύσκολο, που με βασανίζει από μικρό αυτό. Είχα φόβο στον θάνατο από μικρός, δεν μπορούσα να δεχτώ τη ματαιότητα της ύπαρξης και ότι ο άνθρωπος γεννιέται και υπάρχει ένα τέλος», επισήμανε.Φωτογραφία: NDPPHOTO