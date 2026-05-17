Στάθης Μαντζώρος: Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την ελπίδα μας, λέει η οικογένειά του
Στάθης Μαντζώρος: Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την ελπίδα μας, λέει η οικογένειά του
Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, αναφέρουν οι οικείοι του ηθοποιού που πριν από 11 μήνες υπέστη εγκεφαλικό
Μία ευχαριστήρια υπέγραψε η οικογένεια του Στάθη Μαντζώρου, του ηθοποιού που εδώ και έντεκα μήνες νοσηλεύεται, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.
Οι οικείοι του εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξή του κόσμου και έδωσαν νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Αν και η αποκατάσταση προχωρά με αργούς ρυθμούς, εξακολουθούν να ελπίζουν πως θα υπάρξει βελτίωση. Την επιστολή κοινοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.
Στο κείμενο αναφέρεται: «Βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας. Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα».
Με τη σειρά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία έκκληση για στήριξη του Στάθη Μαντζώρου και της οικογένειάς του. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Παραθέτω αυτή τη δημόσια επιστολή της αγαπημένης συζύγου του σκληρά δοκιμαζόμενου επί 11μηνο συναδέλφου μας και φίλου Στάθη Μαντζώρου που από την πρώτη στιγμή της μεγάλης περιπέτειας της υγείας του πολλοί άνθρωποι της καλλιτεχνικής μας οικογένειας έδειξαν τι θα πει ανθρωπισμός και αλληλεγγύη. Η Αντωνία η σύζυγός του βράχος δίπλα του. Το ΤΑΣΕΗ από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα του με απόφαση του ΔΣ και θα συνεχίσει να στέκεται για όσο χρειαστεί. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν ας έρθουν σε επαφή μαζί μας για να συντονίσουμε τη δράση και τη βοήθεια στην οικογένεια του Στάθη που έχει δυο μικρά παιδιά. Η αγάπη κι η αλληλεγγύη θα νικήσουν».
Δείτε την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Οι οικείοι του εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξή του κόσμου και έδωσαν νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. Αν και η αποκατάσταση προχωρά με αργούς ρυθμούς, εξακολουθούν να ελπίζουν πως θα υπάρξει βελτίωση. Την επιστολή κοινοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.
Στο κείμενο αναφέρεται: «Βαθύτατες ευχαριστίες μας προς όλους εσάς, για τη συνεχή και πολύπλευρη στήριξή σας. Εδώ και 11 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Στάθης νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η συμπαράστασή σας υπήρξε συγκινητική και πολύτιμη με κάθε δυνατό τρόπο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Αν και η εξέλιξη προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, διατηρούμε την πίστη και την ελπίδα μας ότι, με την κατάλληλη και εξειδικευμένη αποκατάσταση, θα επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή βελτίωση. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που είστε δίπλα μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα».
Με τη σειρά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία έκκληση για στήριξη του Στάθη Μαντζώρου και της οικογένειάς του. Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram: «Παραθέτω αυτή τη δημόσια επιστολή της αγαπημένης συζύγου του σκληρά δοκιμαζόμενου επί 11μηνο συναδέλφου μας και φίλου Στάθη Μαντζώρου που από την πρώτη στιγμή της μεγάλης περιπέτειας της υγείας του πολλοί άνθρωποι της καλλιτεχνικής μας οικογένειας έδειξαν τι θα πει ανθρωπισμός και αλληλεγγύη. Η Αντωνία η σύζυγός του βράχος δίπλα του. Το ΤΑΣΕΗ από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα του με απόφαση του ΔΣ και θα συνεχίσει να στέκεται για όσο χρειαστεί. Όσοι θέλουν να βοηθήσουν ας έρθουν σε επαφή μαζί μας για να συντονίσουμε τη δράση και τη βοήθεια στην οικογένεια του Στάθη που έχει δυο μικρά παιδιά. Η αγάπη κι η αλληλεγγύη θα νικήσουν».
Δείτε την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα