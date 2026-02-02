Μιχάλης Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο μετά το εγκεφαλικό: Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά, είναι σε καλύτερη φάση

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg4bad7ma7x5)

Όσο για την περίοδο που έπαιζαν στον «Σασμό» και ειδικότερα για τον Δημήτρη Ήμελλο, ο ηθοποιός είπε: «Υπάρχει μια νοσταλγία, όμορφη, γιατί περάσαμε τρία χρόνια όμορφα, όλοι οι συντελεστές του "Σασμού". Όταν λέω συντελεστές, εννοώ από το κανάλι μέχρι τον παραγωγό μέχρι ηθοποιούς, όλος ο κόσμος που ενεπλάκη σε αυτή την υπόθεση. Γίναμε μία οικογένεια, αγάπησε και ακούμπησε ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό όμως το οποίο με πίκρανε στο τέλος ήταν η απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου και η περιπέτεια που περνάει ο Στάθης ο Μαντζώρος».