Μιχάλης Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο μετά το εγκεφαλικό: Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά, είναι σε καλύτερη φάση
Μιχάλης Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο μετά το εγκεφαλικό: Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά, είναι σε καλύτερη φάση
Οι συνάδελφοι του κάναμε μία προσπάθεια και θα ξανακάνουμε για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα, σχολίασε ο ηθοποιός
Θετικά εξελίσσεται η υγεία του Στάθη Μαντζώρου μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, με τον Μιχάλη Αεράκη να αναφέρει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη σύζυγο του ηθοποιού.
Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Μιχάλης Αεράκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» μιλώντας για τον «Σασμό», όπου είχε παίξει μαζί με τον Στάθη Μαντζώρο. Μεταξύ άλλων έκανε και ένα σχόλιο για την απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου, που είχε συμμετάσχει στο ίδιο σίριαλ και έφυγε από τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου του 2024 σε ηλικία 57 ετών.
Σε ό,τι αφορά την πορεία της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό που υπέστη τον Αύγουστο δήλωσε: «Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά, είναι σε καλύτερη φάση. Μια νύχτα έπαθε αυτό που έπαθε. Η γυναίκα του, ο πατέρας του, οι συγγενείς του, είναι δίπλα του» και συμπλήρωσε ότι έγινε μία προσπάθεια από τους συναδέλφους του για οικονομική στήριξη της οικογένειας του Στάθη Μαντζώρου, κάτι που σκοπεύουν να κάνουν και στο μέλλον: «Μα και όλοι εμείς, οι συνάδελφοι που κάναμε μία προσπάθεια και θα ξανακάνουμε για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg4bad7ma7x5)
Όσο για την περίοδο που έπαιζαν στον «Σασμό» και ειδικότερα για τον Δημήτρη Ήμελλο, ο ηθοποιός είπε: «Υπάρχει μια νοσταλγία, όμορφη, γιατί περάσαμε τρία χρόνια όμορφα, όλοι οι συντελεστές του "Σασμού". Όταν λέω συντελεστές, εννοώ από το κανάλι μέχρι τον παραγωγό μέχρι ηθοποιούς, όλος ο κόσμος που ενεπλάκη σε αυτή την υπόθεση. Γίναμε μία οικογένεια, αγάπησε και ακούμπησε ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό όμως το οποίο με πίκρανε στο τέλος ήταν η απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου και η περιπέτεια που περνάει ο Στάθης ο Μαντζώρος».
Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Μιχάλης Αεράκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» μιλώντας για τον «Σασμό», όπου είχε παίξει μαζί με τον Στάθη Μαντζώρο. Μεταξύ άλλων έκανε και ένα σχόλιο για την απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου, που είχε συμμετάσχει στο ίδιο σίριαλ και έφυγε από τη ζωή στις 16 Δεκεμβρίου του 2024 σε ηλικία 57 ετών.
Σε ό,τι αφορά την πορεία της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μετά το εγκεφαλικό που υπέστη τον Αύγουστο δήλωσε: «Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά, είναι σε καλύτερη φάση. Μια νύχτα έπαθε αυτό που έπαθε. Η γυναίκα του, ο πατέρας του, οι συγγενείς του, είναι δίπλα του» και συμπλήρωσε ότι έγινε μία προσπάθεια από τους συναδέλφους του για οικονομική στήριξη της οικογένειας του Στάθη Μαντζώρου, κάτι που σκοπεύουν να κάνουν και στο μέλλον: «Μα και όλοι εμείς, οι συνάδελφοι που κάναμε μία προσπάθεια και θα ξανακάνουμε για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την περίοδο που έπαιζαν στον «Σασμό» και ειδικότερα για τον Δημήτρη Ήμελλο, ο ηθοποιός είπε: «Υπάρχει μια νοσταλγία, όμορφη, γιατί περάσαμε τρία χρόνια όμορφα, όλοι οι συντελεστές του "Σασμού". Όταν λέω συντελεστές, εννοώ από το κανάλι μέχρι τον παραγωγό μέχρι ηθοποιούς, όλος ο κόσμος που ενεπλάκη σε αυτή την υπόθεση. Γίναμε μία οικογένεια, αγάπησε και ακούμπησε ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό όμως το οποίο με πίκρανε στο τέλος ήταν η απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου και η περιπέτεια που περνάει ο Στάθης ο Μαντζώρος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα