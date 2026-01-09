Στάθης Μαντζώρος: Είναι ακόμη σε καταστολή, είναι στην ίδια κατάσταση παρόλο που βάλανε το μόσχευμα, λέει φίλη του
Η μαμά του, η αδερφή του, η σύζυγός του κάνουν βάρδιες για να νιώθει παρέα ο Στάθης, ανέφερε για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού
Για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μίλησε στενή του φίλη. Ο ηθοποιός του «Σασμού» νοσηλεύεται από τον Ιούνιο μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Πρόσωπο κοντά στην οικογένεια του Στάθη Μαντζώρου υποστήριξε πως βρίσκεται ακόμα σε καταστολή και ότι η σύζυγός του είναι συνεχώς στο πλευρό του.
«Είναι ακόμα σε καταστολή. Βέβαια. Μην ακούτε τι λένε. Η μαμά του, η αδερφή του, η σύζυγός του κάνουν βάρδιες για να νιώθει παρέα ο Στάθης. Η γυναίκα του δεν έχει φύγει ούτε λεπτό, ενώ έχει και τα δύο παιδάκια που ζητούν τον μπαμπά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Super Κατερίνα, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, επισήμανε ότι παρά την επιτυχή επέμβαση για τοποθέτηση μοσχεύματος, δεν έχει σημειωθεί κάποια σημαντική πρόοδος στην κατάσταση του ηθοποιού. «Είναι στην ίδια κατάσταση παρόλο που του βάλανε το μόσχευμα», πρόσθεσε στη συνέχεια.
«Μιλάμε γενικότερα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μαθαίνουμε νέα. Είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε γι' αυτό όλοι. Του ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός, κοντά μας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πράγματα. Έρχομαι πάρα πολύ ωραία πράγματα», είχε δηλώσει στη εκπομπή Super Κατερίνα.
Από την άλλη, τον περασμένο μήνα ο τραγουδιστής και φίλος του Στάθη Μαντζώρου, Ηλίας Παλιουδάκης, είχε αποκαλύψει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη νοσηλεία του, αναφέροντας πως σύμφωνα με όσα μαθαίνει από την οικογένειά του, τα νέα είναι θετικά.
