Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη... Βιέννη: Σε λίγες ώρες ο μεγάλος τελικός της Eurovision, τι δείχνουν τα στοιχήματα και τα προγνωστικά

Πώς λειτουργεί η ψηφοφορία της Eurovision



Το Ferto του Ακύλα

6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»20. Σουηδία: FELICIA, «My System»21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»Οι θεατές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες καλούνται να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού. Οι ψήφοι μπορούν να υποβληθούν μέσω τηλεφώνου, SMS ή της επίσημης εφαρμογής Eurovision. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να ψηφίσει έως και 10 φορές, ωστόσο –βάσει των πάγιων κανονισμών– δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει τη χώρα από την οποία γίνεται η εκπομπή του διαγωνισμού.Οι ψήφοι του κοινού αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού αποτελέσματος, ενώ το υπόλοιπο 50% καθορίζεται από μια επαγγελματική κριτική επιτροπή σε κάθε χώρα.Η βαθμολογία των επιτροπών βασίζεται στις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στο πλαίσιο της jury final, οι οποίες δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά.Αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία του κοινού, ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα παρουσιάζει τη βαθμολογία της επαγγελματικής επιτροπής. Η ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να δοθεί είναι οι «δώδεκα βαθμοί». Έπειτα, συγκεντρώνονται και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού από όλες τις χώρες, προσθέτοντας μία τελική βαθμολογία για κάθε τραγούδι.Ο Ακύλας διεκδικεί τη νίκη με το Ferto, ένα κομμάτι με έντονα βιωματικό χαρακτήρα. Σε μουσική του ίδιου και των papatanice και TEO.x3 και στίχους του Ορφέα Νόνη και του Ακύλα, το τραγούδι αποτελεί ένα σχόλιο για την απληστία και των υπερκαταναλωτισμό στην κοινωνία του σήμερα.Μιλώντας για το νόημα του Ferto, ο Ακύλας είχε πει πριν ακόμη επιλεγεί ως εκπρόσωπος της χώρας: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ''κουνήσει'', αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».Την ίδια στιγμή, το κομμάτι του αποτυπώνει και τη δική του διαδρομή. «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν», είχε εξηγήσει.