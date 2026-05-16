Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη... Βιέννη: Σε λίγες ώρες ο μεγάλος τελικός της Eurovision, τι δείχνουν τα στοιχήματα και τα προγνωστικά
Με 25 χώρες να διαγωνίζονται στον τελικό, ο Ακύλας θα εμφανιστεί 6ος και η εκπρόσωπος της Κύπρου, Antigoni, 21η
Στη Βιέννη φιλοξενείται φέτος η Eurovision και ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού ξεκινάει στις 22:00, με την Ελλάδα να συμμετέχει με τον Ακύλα και το τραγούδι Ferto. Η ελληνική συμμετοχή, που κέρδισε τις εντυπώσεις στον πρώτο ημιτελικό, σημειώνοντας ρεκόρ προβολών στις ψηφιακές πλατφόρμες, εμφανίζεται στην 6η θέση και στοχεύει σε μια δυναμική παρουσία στη σκηνή του Wiener Stadthalle.
Η βραδιά μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα, με τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη στον σχολιασμό για δέκατη χρονιά. Τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας, η Κλαυδία.
Παράλληλα, η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη: Ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το ERT COSMOS και τη Φωνή της Ελλάδας, Ψηφιακά & Προσβάσιμα μέσω του ERTFLIX (στο ειδικό κανάλι Eurovision Channel), όπου η προβολή θα γίνει χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, ενώ θα παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα.
Μπορεί η Φινλανδία να θεωρείται το μεγάλο φαβορί από την πρώτη στιγμή, αλλά τίποτα δεν είναι οριστικό. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον η Αυστραλία, σπρώχνοντας την Ελλάδα και τον Ακύλα στην τρίτη. Πίσω από την ελληνική συμμετοχή βρίσκεται το Ισραήλ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία. Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός της Eurovision έχει αποδείξει αρκετές φορές πως μπορεί να φέρει μεγάλες ανατροπές στα αποτελέσματα.
Στον φετινό τελικό συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες. Οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς (Δανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Νορβηγία, Ρουμανία), η διοργανώτρια Αυστρία και η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλη των Big 5.
Ωστόσο, η Ιρλανδία, η Ισπανία που αποτελεί μέλος των Big 5, η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία επέλεξαν να μην εμφανιστούν στη σκηνή της Eurovision μετά την απόφαση της EBU να επιστρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει και φέτος στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.
Η σειρά εμφάνισης και τα τραγούδια του τελικού1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
5. Αλβανία: Alis, «Nân»
6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»
11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»
14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»
19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
20. Σουηδία: FELICIA, «My System»
21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»
Οι ψήφοι του κοινού αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού αποτελέσματος, ενώ το υπόλοιπο 50% καθορίζεται από μια επαγγελματική κριτική επιτροπή σε κάθε χώρα.Η βαθμολογία των επιτροπών βασίζεται στις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στο πλαίσιο της jury final, οι οποίες δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά.
Αφού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία του κοινού, ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα παρουσιάζει τη βαθμολογία της επαγγελματικής επιτροπής. Η ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να δοθεί είναι οι «δώδεκα βαθμοί». Έπειτα, συγκεντρώνονται και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού από όλες τις χώρες, προσθέτοντας μία τελική βαθμολογία για κάθε τραγούδι.
Ο Ακύλας διεκδικεί τη νίκη με το Ferto, ένα κομμάτι με έντονα βιωματικό χαρακτήρα. Σε μουσική του ίδιου και των papatanice και TEO.x3 και στίχους του Ορφέα Νόνη και του Ακύλα, το τραγούδι αποτελεί ένα σχόλιο για την απληστία και των υπερκαταναλωτισμό στην κοινωνία του σήμερα.
Μιλώντας για το νόημα του Ferto, ο Ακύλας είχε πει πριν ακόμη επιλεγεί ως εκπρόσωπος της χώρας: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ''κουνήσει'', αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».
Την ίδια στιγμή, το κομμάτι του αποτυπώνει και τη δική του διαδρομή. «Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου, τους φίλους μου και με στηρίζουν είναι φοβερό. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς γενικά που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν», είχε εξηγήσει.
Η εμφάνιση του Ακύλα στον Α' Ημιτελικό
Πώς λειτουργεί η ψηφοφορία της EurovisionΟι θεατές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες καλούνται να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού. Οι ψήφοι μπορούν να υποβληθούν μέσω τηλεφώνου, SMS ή της επίσημης εφαρμογής Eurovision. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να ψηφίσει έως και 10 φορές, ωστόσο –βάσει των πάγιων κανονισμών– δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει τη χώρα από την οποία γίνεται η εκπομπή του διαγωνισμού.
