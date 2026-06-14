ΠΣΑΚΚ: Καταδικάζουμε την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Τζόουνς στον Ναν
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Κέντρικ Ναν Ταϊρίκ Τζόουνς

ΠΣΑΚΚ: Καταδικάζουμε την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Τζόουνς στον Ναν

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών εξέδωσε ανακοίνωση

ΠΣΑΚΚ: Καταδικάζουμε την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Τζόουνς στον Ναν
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Ο πέμπτος τελικός της Stoiximan GBL στιγματίστηκε από το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν και ο ΠΣΑΚΚ εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας το περιστατικό, στεκόμενος απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή βίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας!

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

Τέτοιες συμπεριφορές, δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.

Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.

Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο
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