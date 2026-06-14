Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
ΠΣΑΚΚ: Καταδικάζουμε την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Τζόουνς στον Ναν
ΠΣΑΚΚ: Καταδικάζουμε την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Τζόουνς στον Ναν
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών εξέδωσε ανακοίνωση
Ο πέμπτος τελικός της Stoiximan GBL στιγματίστηκε από το επεισόδιο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν και ο ΠΣΑΚΚ εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας το περιστατικό, στεκόμενος απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή βίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας!
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.
Τέτοιες συμπεριφορές, δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.
Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.
Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας!
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.
Τέτοιες συμπεριφορές, δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.
Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.
Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα