Η ώρα του μεγάλου Τελικού της Eurovision: Ο Ακύλας με το Ferto στα δυνατά φαβορί και τα Βαλκάνια που... δίνουν πόνο
O Ακύλας διαγωνίζεται απόψε στην έκτη θέση - Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες το βίντεο με την εμφάνισή του στον ημιτελικό
Μία διαδρομή γεμάτη παιδικά όνειρα που γεννήθηκαν στις Σέρρες, ανδρώθηκαν στην Καπνικαρέα και πλέον δρασκελίζουν με περισσή χαρά την σκηνή του Wiener Stadthalle στην Αυστρία φτάνει στο τέλος της. Ο Ακύλας ανεβαίνει στην σκηνή του μεγάλου τελικού του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision, έκτος στη σειρά, καβαλάει το πατίνι του και ονειρεύεται την κορυφή. Θέλει να κερδίσει, θέλει να μοιράσει χαρά και να κατακτήσει τα μεγάλα του όνειρα.
Συνοδοιπόροι σε αυτό, οι χιλιάδες που τον θαύμασαν, τον χειροκρότησαν και τον στήριξαν. Στον ίδιο τελικό εκπροσωπώντας την Κύπρο θα διαγωνιστεί και η Antigoni Buxton με το «Jalla» έχοντας προκριθεί από τον Β’ Ημιτελικό του διαγωνισμού.
Ο Ακύλας παραμένει ένα από τα πιο δυνατά φαβορί, ξεπέρασε τον ελαφρύ τραυματισμό του και με αυτοπεποίθηση και ιδιαίτερη χαρά οδεύει στον Τελικό της Eurovision διεκδικώντας πολύ υψηλή θέση και φυσικά και την πρωτιά στον διαγωνισμό. Τα σημάδια μέχρι στιγμής είναι καλά και η δημοφιλία του συνεχίζει να κατακτά κορυφές. Το βίντεο της εμφάνισής του στον Α’ Ημιτελικό ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα social media και χιλιάδες σχόλια από fans της Eurovision σε όλη την Ευρώπη.
Στην πιο πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ελληνας καλλιτέχνης εξήγησε πως το «Ferto» είναι ένα μανιφέστο, είναι η επίκληση στο σύμπαν προκειμένου να έρθουν κάποια πράγματα που ανήκουν στο πλέγμα των επιθυμιών. «Ημουν στο Μοναστηράκι, έπαιζα το γιουκαλίλι μου, προσπαθούσα να βγάλω χρήματα για να ζήσω και κάπως έτσι εμπνεύστηκα αυτό το κομμάτι, να μου έρθουν πράγματα, ένα μανιφέστο, Ferto Ferto! Όταν άκουσα τον κόσμο να ουρλιάζει μέσα από τα ακουστικά μου, εκεί κατάλαβα ότι το ζούσαμε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά. Ο Ακύλας στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στη δυναμική που έχουν φέτος οι βαλκανικές χώρες στον διαγωνισμό. Ο ίδιος δήλωσε πως «τα Βαλκάνια δίνουν "πόνο" φέτος στη Eurovision».
Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος στο στάδιο της Βιέννης, το μεγάλο φαβορί Φινλανδία θα παρουσιαστεί 17ο ενώ η Κύπρος θα διαγωνιστεί 21η. Η Φινλανδία μέχρι στιγμής προηγείται σημαντικά στα προγνωστικά ενώ εντυπωσιακή άνοδο σημειώνει η Αυστραλία. Ακολουθούν Ισραήλ, Δανία και Γαλλία και μένει πλέον να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί στην αποψινή μεγάλη βραδιά.
Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
Η ακριβής σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό της Eurovision είναι η εξής:
Γερμανία: Sarah Engels – Fire
Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
Αλβανία: Alis – Nân
Ελλάδα: Akylas – Ferto
Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
Μάλτα: AIDAN – Bella
Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
Κροατία: LELEK – Andromeda
Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
Γαλλία: Monroe – Regarde !
Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Πολωνία: ALICJA – Pray
Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Σουηδία: FELICIA – My System
Κύπρος: Antigoni – JALLA
Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
Ακριβώς πίσω από την ελληνική συμμετοχή βρίσκεται το Ισραήλ, με τον Noam Bettan και το τραγούδι «Michelle», στο 7%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία, με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke…», στο 5%. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία με 4%, ενώ Ιταλία και Βουλγαρία μοιράζονται την έβδομη και την όγδοη θέση με 3%. Τη δεκάδα ολοκληρώνουν η Γαλλία και η Μάλτα, που συγκεντρώνουν από 2%.
Φυσικά όλα μπορεί να ανατραπούν και να αλλάξει τόσο η κατάταξη όσο και τα ποσοστά πιθανότητας ανάδειξης του νικητή καθώς το κοινό πλέον καλείται να επιλέξει ένα τραγούδι.
Στις 20:00 θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.
Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night», με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, θα μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς από το Wiener Stadthalle, ενώ θα επιστρέψουν στη 01:30 με όλο το παρασκήνιο του Τελικού και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.
Ο Τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.
Τι δείχνουν τα στοιχήματαΣτην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Φινλανδία, με τους Lampenius & Parkkonen και το τραγούδι «Liekineh…», η οποία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί με 43%. Η διαφορά της από τις υπόλοιπες χώρες είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η δεύτερη Αυστραλία, με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», ακολουθεί με 15%. Σημειώνεται, ότι ολόκληρη η εμφάνιση της Αυστραλίας παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης, στον Β' ημιτελικό.
Η τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤΗ Eurovision τηλεοπτικά κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.
