Η ώρα του μεγάλου Τελικού της Eurovision: Ο Ακύλας με το Ferto στα δυνατά φαβορί και τα Βαλκάνια που... δίνουν πόνο

Τι δείχνουν τα στοιχήματα

Η τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ

Ελλάδα: Akylas – FertoΟυκρανία: LELÉKA – RidnymΑυστραλία: Delta Goodrem – EclipseΣερβία: LAVINA – Kraj MeneΜάλτα: AIDAN – BellaΤσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADSΒουλγαρία: DARA – BangarangaΚροατία: LELEK – AndromedaΗνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, DreiΓαλλία: Monroe – Regarde !Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – LiekinheitinΠολωνία: ALICJA – PrayΛιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero MásΣουηδία: FELICIA – My SystemΚύπρος: Antigoni – JALLAΙταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre SìΝορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YAΡουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke MeΑυστρία: COSMÓ – TanzscheinΣτην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Φινλανδία, με τους Lampenius & Parkkonen και το τραγούδι «Liekineh…», η οποία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί με 43%. Η διαφορά της από τις υπόλοιπες χώρες είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η δεύτερη Αυστραλία, με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», ακολουθεί με 15%. Σημειώνεται, ότι ολόκληρη η εμφάνιση της Αυστραλίας παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης, στον Β' ημιτελικό.Ακριβώς πίσω από την ελληνική συμμετοχή βρίσκεται το Ισραήλ, με τον Noam Bettan και το τραγούδι «Michelle», στο 7%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία, με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke…», στο 5%. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία με 4%, ενώ Ιταλία και Βουλγαρία μοιράζονται την έβδομη και την όγδοη θέση με 3%. Τη δεκάδα ολοκληρώνουν η Γαλλία και η Μάλτα, που συγκεντρώνουν από 2%.Φυσικά όλα μπορεί να ανατραπούν και να αλλάξει τόσο η κατάταξη όσο και τα ποσοστά πιθανότητας ανάδειξης του νικητή καθώς το κοινό πλέον καλείται να επιλέξει ένα τραγούδι.Η Eurovision τηλεοπτικά κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.Στις 20:00 θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night», με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, θα μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς από το Wiener Stadthalle, ενώ θα επιστρέψουν στη 01:30 με όλο το παρασκήνιο του Τελικού και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.Ο Τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.