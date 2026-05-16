Η διαδρομή του Ακύλα από τις Σέρρες στη σκηνή της Eurovision: Η δουλειά στα κρουαζιερόπλοια, το μπούλινγκ και η queer ταυτότητα
Ο νεαρός τραγουδιστής θα εμφανιστεί στον τελικό ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα
Απόψε είναι η μεγάλη στιγμή του Ακύλα. Ο νεαρός καλλιτέχνης που κάποτε τραγουδούσε σε κρουαζιερόπλοια και αργότερα στην Καπνικαρέα θα ανέβει στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης, εκείνη της Eurovision, κάνοντας τα όνειρά του πραγματικότητα.
Το αγόρι από τις Σέρρες που ανέβηκε στη σκηνή της EurovisionΗ ιστορία του Ακύλα ξεκινά το 1999 στη βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στις Σέρρες, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Από πολύ νωρίς έδειξε την κλίση του στη μουσική, αλλά και τις παραστατικές τέχνες. Φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο της πόλης του, όπου ανέπτυξε τόσο τις φωνητικές όσο και τις σκηνικές του δεξιότητες, και συμμετείχε σε θεατρικά εργαστήρια.
Πριν συστηθεί στον κόσμο δισκογραφικά, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία δουλεύοντας για περίπου δύο χρόνια ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια κινούμενος από disco και pop μέχρι rock ύφος. Ταξίδεψε σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ασία και ήρθε σε επαφή με διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Εκεί δεν διαμόρφωσε μόνο τον ήχο του. Την ίδια στιγμή είχε τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για τη σκηνή της Eurovision. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει εκείνη την περίοδο «masterclass».
«Εγώ έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο γενικά, έχω κάνει φουλ θεατρικά εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου έτσι τόσο με φωνητική και λοιπά. Στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δούλευα δύο χρόνια, τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήταν masterclass. Ήμουν δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision» είχε εξηγήσει στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον».
To The Voice, η αναγνώριση και τα πρώτα τραγούδιαΟ Ακύλας άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα από τα social media. Στον κόσμο του TikTok ξεχώρισε με viral διασκευές. Το 2021 επιχείρησε να γίνει γνωστός στο ευρύ μέσα από The Voice. Στα Blind Auditions τραγούδησε το κομμάτι «Πάμε Χαβάη» και τελικά βρέθηκε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.
Το 2021 κυκλοφόρησε το «Φθηνόκρασο», το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Πρόκειται για μία εξομολόγηση για τη ζωή στην Αθήνα, τις δυσκολίες και τα όνειρα. Το 2024 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Atelier» σε συνεργασία με τον Papazo, το οποίο σημείωσε σημαντική ραδιοφωνική απήχηση και τον καθιέρωσε ως μια φρέσκια, ξεχωριστή φωνή στην ελληνική pop.
Η queer ταυτότητα, το μπούλινγκ και τα όνειραΠαρά το μπούλιγνκ που βίωσε ως παιδί λόγω της queer ταυτότητάς του, ο Ακύλας δεν πτοήθηκε, ούτε σκέφτηκε να εγκαταλείψει τα όνειρά του. Αντιθέτως, αγνοώντας τις προτροπές των γύρω του να απομακρυνθεί από το τραγούδι και να καταπιαστεί με κάτι άλλο, παρέμεινε προσηλωμένος στον στόχο του να κατακτήσει τη μουσική σκηνή. Αυτή είναι και η συμβουλή του προς τους νέους, να μην αφήσουν κανέναν να μπει στο μυαλό τους.
Όπως είπε πρόσφατα: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ μπούλιγνκ. Και ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις. Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100%, αν πραγματικά το θέλετε. Γι’ αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι».
Έχοντας πλέον δικαιωθεί ο Ακύλας μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, για τη στιγμή που θα τραγουδήσει στο κοινό της Ευρώπης ένα απόλυτα βιωματικό κομμάτι που μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία.
