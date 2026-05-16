Δήμητρα Παπαδήμα: Νομίζω ότι δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άντρας στη ζωή μου
Με έχουν καψουρευτεί, μεγάλη διαφορά, υποστήριξε η ηθοποιός
Έναν απολογισμό της προσωπικής της ζωής έκανε η Δήμητρα Παπαδήμα, υποστηρίζοντας πως ποτέ κανένας δεν υπήρξε ερωτευμένος μαζί της. Η ηθοποιός διευκρίνισε πως αντιθέτως οι άντρες που βρέθηκαν στο πλευρό της την «καψουρεύτηκαν». Για εκείνη υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές καταστάσεις.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής 15 Μαΐου, η Δήμητρα Παπαδήμα εξομολογήθηκε πως μέχρι την ηλικία των εξήντα επένδυε πολύ στην ερωτική της ζωή και ότι προσπαθούσε να δώσει νόημα στη ζωή της. Τότε ήταν που εκμυστηρεύτηκε πως δεν πιστεύει πως την ερωτεύτηκε πραγματικά κάποιος.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 07:30
«Όλα μάταια τα θεωρώ από τώρα, από τα εξήντα και πάνω. Μέχρι τα εξήντα έδινα νόημα στη ζωή μου, ήταν το ερωτικό κομμάτι, τώρα κοιτάω τα νέα παιδιά και τα λυπάμαι. Είμαι 34 χρόνια με τον Γιάννη (Μποσταντζόγλου) μου. Νομίζω ότι δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άντρας στη ζωή μου. Με έχουν καψουρευτεί. Μεγάλη διαφορά. Όταν σου λέει ο άλλος ότι είσαι τρόπαιο, αυτό δεν είναι αγάπη», σημείωσε.
Στα ηλικία που βρίσκεται τώρα η ηθοποιός δεν θεωρεί πιθανό να προκαλεί τον έντονο θαυμασμό στους άντρες. «Δεν μπορώ πια να φανταστώ ότι στην ηλικία μου τρελαίνονται οι άντρες για μένα και με θέλουν να με διεκδικήσουν ως γυναίκα. Δεν μου φτάνει εκεί το μυαλό. Θέλουν αυτόν τον τύπο που έχω, να τον τσαλακώσουν. Όχι αγάπη μου. Ο Γιάννης μέσες άκρες ξέρει», πρόσθεσε.
