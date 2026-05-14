Ο τραγουδιστής των Bring Me the Horizon έπαθε διάσειση, όταν θεατής του πέταξε κινητό στο κεφάλι σε συναυλία
«Ποιος στο διάολο πέταξε ένα κινητό στο κεφάλι μου;», είπε ο Όλι Σάικς εκείνη τη στιγμή
Ήπια διάσειση έπαθε ο τραγουδιστής των Bring Me the Horizon Όλι Σάικς, καθώς θεατής του πέταξε το κινητό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου στο Enterprise Center του Σεντ Λούις, μπροστά σε 22.000 θεατές, ενώ το συγκρότημα ερμήνευε το τραγούδι «Happy Song». Ο Σάικς χτυπήθηκε στο κεφάλι από κινητό που πέταξε θεατής και η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο.
Ο τραγουδιστής φαίνεται στα πλάνα να σκύβει στο μπροστινό μέρος της σκηνής για να σηκώσει τη συσκευή, αντιδρώντας έντονα: «Ποιος στο διάολο πέταξε ένα κινητό στο κεφάλι μου;», αναφώνησε.
Παρά τον τραυματισμό, Σάικς ολοκλήρωσε τη συναυλία, ωστόσο το συγκρότημα αφαίρεσε το τραγούδι «YOUtopia» από τη λίστα και ο ίδιος δεν κατέβηκε στο κοινό κατά την εκτέλεση του «Drown», όπως συνηθίζει.
Μετά το περιστατικό, ο Σάικς ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι είναι καλά: «Θέλω απλώς να σας ενημερώσω ότι είμαι καλά. Το κινητό στο κεφάλι πόνεσε αρκετά και κατέληξα με μια ελαφριά διάσειση, αλλά το πρήξιμο έχει ήδη μειωθεί αρκετά», έγραψε.
Στην ίδια ανάρτηση εξήγησε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες επί σκηνής μετά το χτύπημα: «Χθες το βράδυ δυσκολεύτηκα λίγο πάνω στη σκηνή, γιατί το τραγούδι πίεζε το τραύμα και με έκανε να νιώθω αποπροσανατολισμένος κατά την εμφάνιση, οπότε ζητώ συγγνώμη αν φάνηκε σαν να μην είχα την ίδια ενέργεια».
Ο τραγουδιστής πρόσθεσε επίσης: «Εκτιμώ όσους ενδιαφέρθηκαν και ανησύχησαν για μένα. Όλα θα είναι καλά για τη σημερινή συναυλία».
Οι Bring Me the Horizon πραγματοποιούν εμφανίσεις στο πλαίσιο της ανοιξιάτικης περιοδείας τους στη Βόρεια Αμερική, με επόμενες στάσεις στο Ρόουζμοντ του Ιλινόις στις 15 Μαΐου και τη συμμετοχή τους στο Sonic Temple Festival στο Κολόμπους του Οχάιο στις 16 Μαΐου. Νωρίτερα μέσα στον μήνα πραγματοποίησαν sold out εμφάνιση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, την πρώτη τους στον συγκεκριμένο χώρο.
@chasing.encores Oli Sykes gets hit with a phone during Happy Song in St. Louis MO enterprise center. I can’t believe someone would do this! I hope that person gets their karma. #olisykes #stlouis #bringmethehorizon #bmth #concert ♬ original sound - chasing.encores
