Νικ Λάσεϊ για τη συνάντησή του με την Τζέσικα Σίμπσον περίπου 20 χρόνια μετά το διαζύγιό τους: Δεν είχαμε δει ο ένας τον άλλον τόσο καιρό
Στην απρόσμενη συνάντησή του με την πρώην σύζυγό του Τζέσικα Σίμπσον, σχεδόν 20 χρόνια μετά το διαζύγιό τους, αναφέρθηκε ο Νικ Λάσεϊ, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους ταξίδεψαν με την ίδια πτήση για τη Χαβάη και διατήρησαν φιλικές σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε τις σχετικές φήμες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Watch What Happens Live with Andy Cohen», περιγράφοντας τη συνύπαρξή τους στο αεροπλάνο ως μια εμπειρία που εξελίχθηκε χωρίς αμηχανία ή ένταση. Όπως είπε, οι δυο τους δεν είχαν συναντηθεί καθόλου τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ στην ίδια πτήση βρίσκονταν και οι οικογένειές τους.
«Ξέρεις, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε και δεν είχαμε δει ο ένας τον άλλον αυτά τα 20 χρόνια και μετά περάσαμε 6,5 ώρες μαζί σε μια πτήση για τη Χαβάη», είπε αρχικά ο Λάσεϊ, διευκρινίζοντας στη συνέχεια ότι με το «μαζί» εννοούσε πως απλώς βρίσκονταν «στο ίδιο αεροπλάνο».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής σημείωσε πως όλοι διατήρησαν ευγενική και διακριτική στάση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Όπως ανέφερε, η Τζέσικα Σίμπσον καθόταν δίπλα στη μητέρα της, ενώ ο σύντροφός της και τα παιδιά της βρίσκονταν σε άλλα σημεία του αεροπλάνου. «Όλοι ήταν πολύ πολύ ευγενικοί και συμπεριφέρθηκαν με σεβασμό», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ειλικρινά, ήταν μια χαρά».
Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί τον Απρίλιο, οι Νικ Λάσεϊ, Τζέσικα Σίμπσον και η σύζυγος του τραγουδιστή, Βανέσα, φέρεται να είχαν και μια σύντομη συζήτηση κατά τη διάρκεια της πτήσης, με πηγή να κάνει λόγο για μια «πολύ φιλική και εγκάρδια» συνάντηση.
Το πρώην ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο από το 2002 έως το 2006 και είχε αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα μέσα από το reality «Newlyweds: Nick and Jessica». Ο τραγουδιστής παντρεύτηκε αργότερα τη Βανένα Λάσεϊ, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ η τραγουδίστρια ανακοίνωσε το 2025 τον χωρισμό της από τον πρώην παίκτη του NFL Έρικ Τζόνσον, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου.
