Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Ο μπαμπάς μου δεν πονάει πια
Η Εμίλια εξήγησε πώς αντιμετωπίζει την απώλεια του ηθοποιού, με μία ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του
Ένα συγκινητικό βίντεο ανέβασε η 9χρονη κόρη του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ μετά τον θάνατό του, επισημαίνοντας πως ο ηθοποιός δεν πονάει πια.
Η Εμίλια, με αφορμή τα γενέθλια του πατέρα της που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Φεβρουάριο, σε ηλικία 48 ετών, μετά από μία σκληρή μάχη που έδινε με τον καρκίνο του παχέος εντέρου από το 2023, δημοσίευσε στο Instagram της μητέρας της τις συμβουλές της γύρω από το πένθος, εξηγώντας πως μιλάει στον μπαμπά της καθημερινά και προσπαθεί πάντα να λειτουργεί σύμφωνα με τις συμβουλές που της είχε δώσει και εκείνος.
Η 9χρονη κόρη του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ακούγεται να λέει στο βίντεο: «Γεια σας, το όνομά μου είναι Εμίλια Βαν Ντερ Μπικ. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε όλοι, ο μπαμπάς μου έχει φύγει από τη ζωή. Αλλά θέλω απλώς να σας πω μερικές μικρές συμβουλές-πράγματα που μπορεί να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε την απώλεια κάποιου που αγαπάτε. Σήμερα είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου και το σημαντικότερο πράγμα όταν χάνεις κάποιον είναι να του μιλάς και να αφήνεις τα συναισθήματά σου να βγαίνουν. Αν σου λείπει, μπορείς να κλάψεις. Μπορείς να του μιλήσεις. Εγώ μιλάω στον μπαμπά μου κάθε μέρα και ξεκινάω με μια πρόταση "Γεια σου μπαμπά, μου λείπεις. Σε αγαπώ τόσο πολύ και δεν θα σταματήσω ποτέ να σε αγαπώ". Και μετά του λέω για τη μέρα μου, πώς νιώθω, και λέω και στην οικογένειά μου πώς αισθάνομαι. Ξέρω ότι μπορεί να με ακούσει, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω. Η μαμά μου μπορεί. Απλώς πρέπει να τους νιώθεις, γιατί βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου. Σε παρακολουθούν, είναι μέρος σου και βρίσκονται σε ένα καλό μέρος. Δεν πονάει πια. Είναι στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, με τον Θεό. Και απλώς κλάψε. Κλάψε, κλάψε, κλάψε. Μπορείς να χαίρεσαι που βρίσκονται σε ένα καλό μέρος, μπορείς να λυπάσαι γιατί σου λείπουν. Μπορείς να θυμώνεις, αλλά μην κατηγορείς τον εαυτό σου».
Έπειτα συνεχίζει: «Και αν κάποιος προσπαθήσει να σου πει "ξέρω πώς νιώθεις, εγώ νιώθω χειρότερα", δεν ξέρει. Ο καθένας έχει διαφορετικά συναισθήματα μέσα του και τα εκφράζει με διαφορετικό τρόπο. Μην αφήνεις κανέναν να σου πει κάτι τέτοιο. Πες απλώς "Όχι, δεν ξέρεις πώς νιώθω". Και αυτό είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο, και ακόμα κι αν ακούσετε ότι φεύγουν από τη ζωή, είναι εντάξει. Αν τελικά τα καταφέρουν, είναι ένα θαύμα. Παρόλα αυτά, όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Κάτι που μου έλεγε ο μπαμπάς μου ήταν ότι αν αυτό δεν εξελιχθεί όπως το ήθελε εκείνος και όπως το θέλαμε κι εμείς -δηλαδή να ζήσει- πρέπει παρόλα αυτά να συνεχίσω να πιστεύω στα θαύματα. Τα θαύματα μπορούν να συμβούν, απλώς ίσως αργότερα στη ζωή, και θα συνεχίσουν να έρχονται. Αλλά όταν τα θέλεις να συμβούν, μπορεί να μην έρθουν. Κι αν τελικά φύγουν, αν πεθάνουν, να θυμάστε ότι έχουν κάποια δουλειά να κάνουν στην άλλη πλευρά. Και επίσης, κάτι που έκανα μετά τον θάνατο του μπαμπά μου είναι ότι… του "έκλεψα" το καπέλο του. Πάρτε κάτι δικό τους και κρατήστε το. Το καπέλο του μπαμπά μου μυρίζει σαν εκείνον και το αγαπώ τόσο πολύ. Τιμώ τον μπαμπά μου. Ξέρω ότι ήταν καλός άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι τον αγαπούσαν και προσεύχονταν γι’ αυτόν, και τον αγαπούσαν πάρα πολλοί, από πολλές πλευρές».
Κλείνοντας, η Εμίλια έκανε λόγο για τα χρήματα που προσπαθούν να συγκεντρώσουν για την οικογένειά τους, καθώς αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα: «Και επίσης, αν κάνατε δωρεά στο fundraiser της Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πραγματικά συγκινηθεί».
