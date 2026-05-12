H Cardi B δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Στέφον Ντιγκς
Η ράπερ και ο αθλητής είχαν απομακρυνθεί λίγο μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού
Μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση της με τον Στέφον Ντιγκς αποφάσισε να δώσει η Cardi B. Η ράπερ και
ο πρώην παίκτης των New England Patriot απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον περασμένο Νοέμβριο.
«Του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά δεν έχει δεσμευτεί πλήρως μαζί του», δήλωσε πηγή που μίλησε στο Us Weekly. Το ίδιο άτομο τόνισε ότι η ράπερ «αφήνει σιγά σιγά» τον Ντιγκς «να επιστρέψει». «Τον τελευταίο καιρό έχουν πιο στενή επικοινωνία. Τα πράγματα δεν είναι πλέον τεταμένα. Εξακολουθεί να τρέφει αισθήματα για τον Στέφον, κάτι που κάνει δύσκολο το να απομακρυνθεί», πρόσθεσε.
Η είδηση για την επανασύνδεση της βραβευμένης με Grammy ράπερ και του αθλητή έρχεται λίγες ημέρες, αφότου οι δυο τους εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές στην εκδήλωση ευεξίας για τη Γιορτή της Μητέρας του Diggs Deep Foundation. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο Ντιγκς φάνηκε να φιλά την Cardi B στο μάγουλο, ενώ την κρατούσε τρυφερά από τη μέση. Το ζευγάρι εθεάθη επίσης να αγκαλιάζεται στην εκδήλωση στην Ουάσινγκτον.
Οι δυο τους είχαν χωρίσει πριν εκείνος και οι συμπαίκτες του αντιμετωπίσουν τους Seattle Seahawks στο Super Bowl 2026, στις 8 Φεβρουαρίου. Μετά τον αγώνα, παρατηρητικοί θαυμαστές διαπίστωσαν ότι το ζευγάρι είχε κάνει unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram.
Πηγή είχε δηλώσει τότε στο People ότι η Cardi Β «τραβήχτηκε» από τη σχέση της με τον Στέφον επειδή «δεν μπορούσε να τον εμπιστευτεί». «Η Cardi δεν σηκώνει πολλά. Τη στιγμή που ένιωσε ότι δεν μπορούσε να τον εμπιστευτεί, απομακρύνθηκε για να επικεντρωθεί στα παιδιά της, στη μουσική της και στην περιοδεία της», είχε αναφέρει.
Why Cardi B is giving Stefon Diggs ‘another shot’: report https://t.co/1UlzWLR984 pic.twitter.com/z6NDCyiNHp— Page Six (@PageSix) May 12, 2026
