Σενάρια χωρισμού για Cardi B και Στέφον Ντιγκς, έκαναν unfollow στο Instagram
Σενάρια χωρισμού για Cardi B και Στέφον Ντιγκς, έκαναν unfollow στο Instagram
Οι δύο τους σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον, τρεις μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους
Σε unfollow προχώρησαν η Cardi B και ο Στέφον Ντιγκς στο Instagram, με την κίνηση αυτή να ενισχύει τα σενάρια χωρισμού για το ζευγάρι.
Το αμοιβαίο unfollow λέγεται ότι έγινε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, το οποίο για πολλούς έχει άμεση χρονική συνάφεια με το Super Bowl LX και την ήττα των New England Patriots από τους Seattle Seahawks. Ο Ντιγκς είναι επαγγελματίας παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) και αυτή την περίοδο αγωνίζεται στους Patriots.
Το κατά πόσο η κίνηση προηγήθηκε ή ακολούθησε το αποτέλεσμα του τελικού δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη. Σε σχετικά ρεπορτάζ σημειώνεται επίσης ότι, σε ερώτηση ρεπόρτερ για το αν η ράπερ είχε να δώσει κάποιο μήνυμα ενόψει του αγώνα, η ίδια αρκέστηκε να πει «Καλή τύχη», χωρίς περαιτέρω σχόλιο.
Το ζευγάρι έκανε γνωστή τη σχέση του την άνοιξη του 2025 και τον Νοέμβριο απέκτησε το πρώτο του παιδί. Παράλληλα, αναφέρεται πως η Cardi B εμφανίστηκε διακριτικά στο πλαίσιο του halftime show. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν πρόκειται για χωρισμό ή για κρίση που περνάει το ζευγάρι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το αμοιβαίο unfollow λέγεται ότι έγινε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, το οποίο για πολλούς έχει άμεση χρονική συνάφεια με το Super Bowl LX και την ήττα των New England Patriots από τους Seattle Seahawks. Ο Ντιγκς είναι επαγγελματίας παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) και αυτή την περίοδο αγωνίζεται στους Patriots.
😳 Cardi B and Stefon Diggs unfollow each other on Instagram and spark split rumors.— TMZ (@TMZ) February 9, 2026
Details: https://t.co/nescSuB4nz pic.twitter.com/taW2jBcrpn
Το ζευγάρι έκανε γνωστή τη σχέση του την άνοιξη του 2025 και τον Νοέμβριο απέκτησε το πρώτο του παιδί. Παράλληλα, αναφέρεται πως η Cardi B εμφανίστηκε διακριτικά στο πλαίσιο του halftime show. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν πρόκειται για χωρισμό ή για κρίση που περνάει το ζευγάρι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα