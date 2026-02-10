Σενάρια χωρισμού για Cardi B και Στέφον Ντιγκς, έκαναν unfollow στο Instagram
GALA
Cardi B Στεφόν Ντιγκς unfollow

Σενάρια χωρισμού για Cardi B και Στέφον Ντιγκς, έκαναν unfollow στο Instagram

Οι δύο τους σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον, τρεις μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους

Σενάρια χωρισμού για Cardi B και Στέφον Ντιγκς, έκαναν unfollow στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε unfollow προχώρησαν η Cardi B και ο Στέφον Ντιγκς στο Instagram, με την κίνηση αυτή να ενισχύει τα σενάρια χωρισμού για το ζευγάρι.

Το αμοιβαίο unfollow λέγεται ότι έγινε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, το οποίο για πολλούς έχει άμεση χρονική συνάφεια με το Super Bowl LX και την ήττα των New England Patriots από τους Seattle Seahawks. Ο Ντιγκς είναι επαγγελματίας παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) και αυτή την περίοδο αγωνίζεται στους Patriots.

Το κατά πόσο η κίνηση προηγήθηκε ή ακολούθησε το αποτέλεσμα του τελικού δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη. Σε σχετικά ρεπορτάζ σημειώνεται επίσης ότι, σε ερώτηση ρεπόρτερ για το αν η ράπερ είχε να δώσει κάποιο μήνυμα ενόψει του αγώνα, η ίδια αρκέστηκε να πει «Καλή τύχη», χωρίς περαιτέρω σχόλιο.

Το ζευγάρι έκανε γνωστή τη σχέση του την άνοιξη του 2025 και τον Νοέμβριο απέκτησε το πρώτο του παιδί. Παράλληλα, αναφέρεται πως η Cardi B εμφανίστηκε διακριτικά στο πλαίσιο του halftime show. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν πρόκειται για χωρισμό ή για κρίση που περνάει το ζευγάρι.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης