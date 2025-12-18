Η Πρίσλεϊ ξεσπά για τον ισχυρισμό ότι η εγγονή της είναι η βιολογική μητέρα του μικρότερου γιου του Τραβόλτα
Η Πρίσλεϊ ξεσπά για τον ισχυρισμό ότι η εγγονή της είναι η βιολογική μητέρα του μικρότερου γιου του Τραβόλτα

Έχει δείξει ότι δεν υπάρχει ηθική γραμμή που να μην είναι πρόθυμη να περάσει, ανέφερε για την πρώην συνεργάτιδά της σε αγωγή της οποίας περιλαμβάνονται οι ισχυρισμοί

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ απάντησε μέσω των δικηγόρων της στους ισχυρισμούς ότι η εγγονή της, Ράιλι Κίου, είναι η βιολογική μητέρα του μικρότερου γιου του Τζον Τραβόλτα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί περιλαμβάνονται σε αγωγή 50 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία κατέθεσαν πρώην συνεργάτες της Πρισίλα, η Μπριζίτ Κρους και ο Κέβιν Φιάλκο. Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ο15χρονος σήμερα Μπεν Τραβόλτα γεννήθηκε με τη χρήση ωαρίων της Ράιλι Κίο, ενώ η Κέλι Πρέστον φέρεται να ολοκλήρωσε επιτυχώς την κύηση.

Σε δήλωση των συνηγόρων της χήρας του Πρίσλεϊ αναφέρεται: «Η Μπριζίτ και οι συνωμότες της έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει χαμηλότερο όριο, ούτε ηθική γραμμή που να μην είναι πρόθυμοι να περάσουν, στην προσπάθειά τους να προκαλέσουν ακόμη περισσότερο πόνο στην Πρισίλα Πρίσλεϊ και την οικογένειά της». Στη συνέχεια επισημαίνεται ότι: «Αυτοί οι πρόσφατοι εξωφρενικοί ισχυρισμοί δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την υπόθεση».

Στη δικογραφία αναφέρεται ότι η Μπριζίτ Κρουζ επικαλείται συνομιλίες που είχε με τον Μάικλ Λόκγουντ, πρώην σύζυγο της Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ, ο οποίος φέρεται της εκμυστηρεύτηκε ότι η Κέλι Πρέστον δεν μπορούσε να αποκτήσει βιολογικά παιδιά.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αγωγής το ζευγάρι Τραβόλτα–Πρέστον φέρεται αρχικά να είχε χρησιμοποιήσει ωάρια της Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να τα απέρριψε, επικαλούμενο ανησυχίες για το παρελθόν της με ουσίες, ισχυρισμός που δεν τεκμηριώνεται από αποδεικτικά στοιχεία.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, υπήρξε στην συνέχεια συμφωνία βάσει της οποίας η Ράιλι Κίο παρείχε τα ωάριά της, προκειμένου η Κέλι Πρέστον να κυοφορήσει τον Μπεν. Ως αντάλλαγμα, υποστηρίζει η Κρουζ, η Κίου έλαβε ένα παλαιό αυτοκίνητο Jaguar καθώς και χρηματικό ποσό που κυμαινόταν μεταξύ 10.000 και 20.000 δολαρίων.
