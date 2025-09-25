Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αποκάλυψε γιατί εκείνη και η κόρη της αποχώρησαν από την Εκκλησία της Σαϊεντολογίας
Σύμφωνα με το βιβλίο της, γνώρισε την εκκλησία μέσω του φίλου της, Τζον Τραβόλτα, και έφερε σε αυτήν και την κόρη της, μετά τον θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ το 1977
Φόβους της σχετικά με την Εκκλησία της Σαϊεντολογίας είχε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, όπως αποκάλυψε η μητέρα της, Πρισίλα στα απομνημονεύματα της. Όπως αναφέρει, σφοβόταν ότι ο ηγέτης της Σαϊεντολογίας, Ντέιβιντ Μισκάβιτζ, «ήθελε να τη βγάλει από τη μέση» μετά την αποχώρησή της από την εκκλησία.
Η μοναχοκόρη του Έλβις Πρίσλεϊ πίστευε ότι παρακολουθείτο από άνδρες της Σαϊεντολογίας με εντολή του Μισκάβιτζ, αφού είχε εισβάλει στα κεντρικά γραφεία της εκκλησίας στο Κλίαργουοτερ της Φλόριντα για να τον αντιμετωπίσει, ένα περιστατικό που εκτιμάται ότι συνέβη το 2013. Αν και για χρόνια υπήρξε αφοσιωμένη Σαϊεντολόγος, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ είχε αρχίσει να ερευνά την εκκλησία πολύ πριν την επεισοδιακή της αποχώρηση την ίδια χρονιά, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Πρισίλα Πρίσλεϊ στα απομνημονεύματά της «Softly, As I Leave You».
«Πριν φύγει από τη ζωή, η Λίζα Μαρί ήρθε στην Εκκλησία και ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προηγούμενες εντάσεις, εξηγώντας ότι είχε παραπλανηθεί και προδοθεί από άλλους, μεταξύ αυτών και τον Ρον Μισκάβιτζ. Είπε ότι είχε επηρεαστεί από τα ναρκωτικά και ήθελε να επανορθώσει», υποστήριξε εκπρόσωπος της Σαϊεντολογίας.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εκκλησία είχε προσπαθήσει να στηρίξει την οικογένεια Πρίσλεϊ σε «πολλά χρόνια δοκιμασιών», δείχνοντας «συμπόνια και υποστήριξη». «Αντί να απομακρύνει την Πρισίλα από την οικογένειά της, έγινε κάθε προσπάθεια ώστε να βοηθηθεί να επουλώσει και να ενδυναμώσει αυτές τις σχέσεις».
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ γράφει ότι, παρόλο που η κόρη της υπήρξε πιο ένθερμη Σαϊεντολόγος από την ίδια, τελικά απογοητεύτηκε από την εκκλησία. Πράγματι, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που πέθανε τον Ιανουάριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών, είχε κυκλοφορήσει το 2012 το άλμπουμ «Storm and Grace», στο οποίο περιλαμβανόταν το τραγούδι διαμαρτυρίας «You Ain’t Seen Nothing Yet». Σε αυτό, αυτοχαρακτηρίζεται «παραβατική και κατασταλτική», όρους που χρησιμοποιούσε η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας για τα «αρνητικά άτομα».
Η Σαϊεντολογία έχει δεχτεί συστηματικά πυρά από πρώην μέλη, όπως η σταρ του «King of Queens» Λία Ρέμινι, η οποία τον Αύγουστο του 2023 κατέθεσε μήνυση καταγγέλλοντας εκστρατεία παρενόχλησης εναντίον της ίδιας και άλλων «επιζώντων». Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αποκάλυψε ότι γνώρισε την εκκλησία μέσω του φίλου της, Τζον Τραβόλτα, και έφερε σε αυτήν και την κόρη της, μετά τον θάνατο του Έλβις το 1977, όταν εκείνη ένιωθε «καταρρακωμένη». Η ίδια πίστευε πως θα λειτουργούσε ως «σύστημα στήριξης».
Παρά τα «περιστασιακά ανησυχητικά κουτσομπολιά που άκουγε», η πρώην σταρ του «Dallas» λέει ότι η δική της εμπειρία ήταν «καλή», εν μέρει επειδή συνεργάστηκε με το Celebrity Centre, τον τομέα της Σαϊεντολογίας ειδικά για διάσημους. Όπως σημειώνει, οι σελέμπριτις είναι «ιδιαίτερα πολύτιμοι» για την οργάνωση. «Είναι πιθανό να με περιέθαλψαν με μεγάλη φροντίδα επειδή με θεωρούσαν πολύτιμο κεφάλαιο, μπορούσα να φέρω νέα μέλη. Και το έκανα», γράφει.
Αν και παραδέχεται πως υπήρξε «αφελής», αναφέρει ότι η Σαϊεντολογία ήταν «ένα πολύτιμο κομμάτι της ζωής της». «Οι αμφιβολίες ήρθαν, αλλά πολύ αργότερα», σημείωσε. Τελικά, αποχώρησε για να στηρίξει την κόρη της, αλλά και επειδή η εκκλησία ήθελε να «χαλαρώσει τους δεσμούς» με τους γονείς της, που ήταν Καθολικοί.
«Στο τέλος, η Λίζα κι εγώ φύγαμε από την εκκλησία περίπου την ίδια περίοδο», γράφει. «Εκείνη έφυγε με πάταγο και πολλά πρωτοσέλιδα. Εγώ προτίμησα να φύγω αθόρυβα. Ήταν δύσκολο να αποχωρήσω. Υπήρχαν πράγματα στη Σαϊεντολογία που αγάπησα. Μου λείπουν ακόμα. Και μου λείπει η κοινότητα με ανθρώπους όπως ο Τζον Τραβόλτα, που πρώτος με έφερε στη Σαϊεντολογία. Ο Τζον παραμένει φίλος μου», γράφει.
«Ήταν ένας από τους πρώτους που με κάλεσαν όταν πέθανε η κόρη μου. Του εύχομαι τα καλύτερα, όπως και στις πολλές καλές ψυχές που ακολουθούν τα ίδια ιδανικά που κι εγώ κάποτε πίστευα ότι θα βοηθούσαν τον κόσμο», πρόσθεσε.
